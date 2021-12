"Hotel Paradise": Mateusz już ma nową dziewczynę?! Pokazał wymowne zdjęcie z randki

Artur z drugiej edycji "Hotelu Paradise" zamieścił na swoim InstaStory zdjęcie, które z pewnością podkręci atmosferę wśród jego fanów. Na fotografii widzimy, jak całuje tajemniczą dziewczynę - czyżby to była jego nowa partnerka? Zobaczcie i oceńcie sami! Zobacz także: "Hotel Paradise": Ata żałuje, że zdecydowała się na operację plastyczną! "Zostałam skrzywdzona" Artur z "Hotelu Paradise" ma dziewczynę?! W drugiej edycji "Hotelu Paradise" poznaliśmy wielu bardzo charyzmatycznych uczestników. Do grona tych najbardziej wyróżniających się zdecydowanie należy Artur, który razem z Atą wygrał show. Jak jednak wiadomo, Artur i Ata nie są ze sobą w związku i łączą ich jedynie przyjacielskie relacje. Zdecydowanie więcej emocji budził związek Artura i Dominiki, który powstał na samym początku pobytu na Bali. Chociaż wydawało się, że ta dwójka ma ze sobą naprawdę fantastyczny kontakt i świetnie się rozumie, to jednak wszyscy wiemy jak to się skończyło. Byli partnerzy z "Hotelu Paradise" rozstali się w bardzo złych stosunkach i niestety nawet po zakończeniu programu ich relacje nie są dobre. Dominika i Artur nie utrzymują ze sobą kontaktu. Ale wiele wskazuje na to, że po perypetiach miłosnych w "Hotelu Paradise", Arturowi w końcu udało się znaleźć szczęście w sprawach uczuciowych. Na jego instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy, jak chłopak czule przytula i całuje tajemniczą dziewczynę. Fotografia została jednak wykonana w taki sposób, że nie widzimy twarzy kobiety. Patrząc na to zdjęcie łatwo jednak wywnioskować, że tą dwójkę łączy raczej coś więcej, niż tylko przyjaźń. Zobaczcie i oceńcie sami! Myślicie, że niedługo Artur oficjalnie...