"Hotel Paradise": Miłosz odpowiada na zarzuty Wiktorii! "Nie mam na to siły"

Miłosz z "Hotelu Paradise" postanowił odnieść się do zarzutów Wiktorii. Uczestniczka randkowego show stwierdziła, że jej partner z programu kłamał. Co odpowiedział?

Miłosz i Wiktoria byli jedną z najciekawszych par czwartej edycji "Hotelu Paradise". Ich relacja wzbudzała ogromne emocje wśród widzów. Chociaż Wika nie cieszyła się sympatią większości pozostałych uczestników, wyglądało na to, że jej partnerowi z randkowego show to nie przeszkadza. Oboje po zakończeniu programu nadal mają mnóstwo fanów. Internauci przez długi czas wierzyli, że tych dwoje pozostało parą po powrocie do Polski. Niestety, pomimo płomiennych uczuć, jakimi Wiki i Miłosz darzyli się w programie, wiemy, że ich dalsze losy potoczyły się inaczej. Para rozstała się niedługo po opuszczeniu Zanzibaru. Oglądający miłosną produkcję TVN7 nadal są ciekawi tego, co tak naprawdę zaszło między ich ulubieńcami.

Niedawno Wiktoria z "Hotelu Paradise" otrzymała sporo pytań o Miłosza oraz ich relację. Uczestniczka telewizyjnego hitu w gorzkich słowach opowiedziała o swoich kontaktach z partnerem z programu. Jej zdaniem część osób, która przebywała na Zanzibarze, bardzo namieszała i miała wpływ na to, że nie utrzymuje kontaktu z uczestnikiem show. Zarzuciła też Miłoszowi kłamstwo. Sprawdźcie, jak zareagował.

"Hotel Paradise": Wiktoria zarzuciła Miłoszowi kłamstwo i obwiniła innych uczestników za rozpad relacji

W trakcie jednego z ostatnich Q&A, które Wiktoria poprowadziła na swoim Instagramie, widzowie "Hotelu Paradise" wrócili do tematu Miłosza i relacji między uczestnikami. Fani chcieli wiedzieć, czy oboje jeszcze ze sobą rozmawiają. Być może część miała nadzieję, że nadal są szanse, by Wika wróciła do swojego partnera z randkowego show. Początkowo wydawało się, że połączyła ich chemia i po powrocie do Polski będą parą. Po zakończeniu czwartej edycji okazało się, że ostatecznie jednak nie udało im się stworzyć trwałego związku.

Odpowiadając na pytania internautów, Wiktoria zdradziła, że nie utrzymuje już żadnego kontaktu z Miłoszem. Fani mogli być zdziwieni tym wyznaniem, ponieważ jeszcze niedawno jej partner z miłosnego programu TVN7 stwierdził, że łączą ich koleżeńskie stosunki. Wika napisała, że Miłosz jednak kłamał w tej sprawie. Uczestniczka produkcji prowadzonej przez Klaudię El Dursi zasugerowała również, że gdyby inni nie mieli takiego wpływu na Miłosza, ich relacje wyglądałyby dzisiaj inaczej.

Jeden z widzów zapytał też Wiktorię, czy nie czuje się wykorzystana przez partnera z "Hotelu Paradise". Dziewczyna powstrzymała się jednak od otwartego komentarza. W odpowiedzi opublikowała jedynie uśmiechniętą buźkę, pozostawiając wiele niedopowiedzeń. Możemy się jednak domyślać, że relację z Miłoszem postrzega jako gorzkie doświadczenie i rozczarowanie. Zdradziła, że obecnie Mateusz jest jedyną osobą spośród uczestników randkowego show, z którą sporadycznie zdarza jej się rozmawiać.

"Hotel Paradise": Miłosz odpowiada na słowa Wiktorii

Miłosz szybko dowiedział się o tym, co na jego temat sądzi partnerka z "Hotelu Paradise". Uczestnik miłosnego programu TVN7 przyznał, że otrzymał w tej sprawie mnóstwo wiadomości od fanów. Widzowie z wypiekami na twarzy czekali na jego reakcję - szczególnie na pytanie odnoszące się do wykorzystania Wiki. Wreszcie Miłosz postanowił napisać na swoim Instagramie, co sądzi o odpowiedziach, jakie padły podczas Q&A.

Podsyłacie mi to, żebym się odniósł, ale ja już nie mam na to siły - czytamy w relacji Miłosza.

Wygląda na to, że uczestnik "Hotelu Paradise" jest już zmęczony powracającą jak bumerang historią jego związku z Wiktorią. Jednak biorąc pod uwagę fakt, jakie emocje w widzach wywołuje randkowe show oraz sama Wika, najprawdopodobniej jeszcze wielokrotnie zostanie zapytany o to, co tak naprawdę między nimi zaszło. Miłosz postanowił nie odpowiadać na pozostałe wiadomości na swój temat, które opublikowała jego była partnerka. Warto przypomnieć, że wcześniej podkreślał, że starał się, by ich relacja zmieniła się coś poważnego.

Po tych wiadomościach możemy sądzić, że Miłosz i Wiktoria już nie będą razem. W trakcie Q&A Wika przyznała, że nadal szuka chłopaka. Może w przyszłości uczestnicy wyjaśnią sobie wszystko i stosunki między nimi staną się przynajmniej bardziej koleżeńskie? To z pewnością ucieszyłoby mnóstwo fanów randkowego show. Co o tym myślicie?