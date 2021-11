"Hotel Paradise": Widzowie zmienili zdanie o Wiktorii! "Fałszywa i dobrze gra"

Wiktoria Gąsior to zdecydowanie jedna z najbardziej popularnych uczestniczek 4. edycji "Hotelu Paradise". Dziewczyna początkowo zyskała ogromną sympatię widzów, a także otrzymała od nich wsparcie, kiedy to pozostali uczestnicy spiskowali przeciwko niej za jej plecami. Ale teraz to się zmieniło! Ostatnio Wiktoria podpadła fanom "Hotelu Paradise", którzy nie szczędzą jej gorzkich słów. Co więcej, widzowie, którzy na początku ostro krytykowali Launo za jej stosunek do Wiktorii, teraz zmieniają zdanie na ten temat! Sprawdźcie szczegóły.

"Hotel Paradise": Wiktoria mocno podpadła fanom programu!

Już niespełna miesiąc pozostał do wielkiego finału 4. edycji "Hotelu Paradise". Nie ma wątpliwości, że największe emocje związane z uczestnikami są dopiero przed nami, jednak ostatnie tygodnie również dostarczyły nam niemało wrażeń. Pamiętna Pandora, podczas której Wiktoria została zarzucona bardzo niewygodnymi i przykrymi pytaniami, po których nie mogła powstrzymać łez, odbiła się szerokim echem w sieci i była komentowana przez tysiące fanów.

To właśnie wtedy większość widzów "Hotelu Paradise" stanęło za Wiktorią murem i twierdziło, że dziewczyna w żadnym wypadku nie zasłużyła na taki lincz. Wówczas ostro oberwało się między innymi Launo, która została uznana przez widzów za jedną z głównych prowodyrek tej sytuacji.

Jednak teraz wygląda na to, że widzowie zaczęli dostrzegać w zachowaniu Wiktorii coś, co im się zdecydowanie nie podoba. W jednym z ostatnich odcinków, Wiktoria między innymi ostro skomentowała Ohę, nazywając ją "grubą dziewczyną z pryszczami na twarzy". Ponadto widzowie nie uwierzyli w szczerość Wiktorii, gdy płakała po odpadnięciu Miłosza. Fani zaczęli podejrzewać również, że dziewczyna tak naprawdę tylko gra i będzie dążyć za wszelką cenę do finału.

To wszystko spowodowało, że Wiktoria straciła w oczach widzów! W sieci pojawia się coraz więcej komentarzy, w których nie brakuje gorzkich słów na temat zachowania uczestniczki "Hotelu Paradise".

- Coraz gorzej mi się ogląda gdy widzę ta dziewczynę, tak działa mi na nerwy ze masakra.. jeszcze ten sztuczny płacz 😢 - 🤦‍♀️Ciężko mi się ją ogląda - Fałszywa i dobrze gra jak aktorka - Nie mogę już na nią patrzeć w tym programie - Coś jej się odkleiło ostatnio... - Mimo że bardzo polubiłam Wiktorię, to czasem jej nie rozumiem, momentami jej zachowanie jest słabe . Sama doświadczyła hejtu i wie jak to smakuje, więc myślałam że jest ponad to, ale się pomyliłam, co by się nie działo kobieta o kobiecie nie powinna mówić w sposób jaki wypowiadała się (nie wiem czy dobrze odmieniamy😃) o Osze. Pokazała tym, że jest taka sama jak pozostali - piszą fani.

Ostatnio Launo, która dostawała mnóstwo negatywnych komentarzy od widzów pochwaliła się, że po ostatnich odcinkach "Hotelu Paradise" coraz więcej osób pisze, że zmieniło o niej zdanie! Wygląda na to, że wpływ na to miały właśnie ostatnie "wybryki" Wiktorii. A Wy, co myślicie o tym wszystkim? Faktycznie Wiktoria zasłużyła na krytykę?