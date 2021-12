"Hotel Paradise 4": Wiktoria planuje kolejny zabieg. "Po 1,5 roku walki z własnym strachem..."

Lexi czyli Aleksandra Domańska już od pierwszego odcinka " Hotel Paradise " dała się poznać jako najbardziej kontrowersyjna uczestniczka programu. Jako pierwsza pojawiła się w zachwycającym hotelu na Bali i równie szybko nawiązała znajomość z Chrisem . To oni byli pierwszą parą w "Hotelu Paradise", która spędziła ze sobą najwięcej czasu i zadeklarowali, że między nimi jest chemia. Lexi otwarcie przyznaje się do korzystania z medycyny estetycznej mimo młodego wieku, w końcu ma dopiero 23 lata! Teraz opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie z dzieciństwa. Zobaczcie, jak uroczą dziewczynką była... Lexi z "Hotel Paradise" pokazała zdjęcie z dzieciństwa Lexi pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z dzieciństwa. Okazuje się, że 23-latka z Warszawy była uroczą blondynką o naturalnej i bardzo subtelnej urodzie. Tym bardziej zaskakuje fakt, że zdecydowała się sięgnąć po zabiegi medycyny estetycznej. W programie "Hotel Paradise" przyznała się do zrobienia piersi, ale widać, że to nie jedyna rzecz, którą zmieniła. Wyświetl ten post na Instagramie. 2002’ #old #pics #memories Post udostępniony przez @ lexi.alexi Lut 15, 2020 o 4:07 PST Lexi była śliczną dziewczynką. Kim jest "Lexi" z "Hotel Paradise"? Aleksandra Domańska z Warszawy jest office managerem, w fundacji należącej do rodziców, co sama przyznała w 1. odcinku "Hotel Paradise" podczas rozmowy z Chrisem w basenie. Pracuje również jako modelka, a efekty sesji zdjęciowych można zobaczyć na jej Instagramie. Prywatnie pasjonuje się jazdą...