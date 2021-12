"Hotel Paradise": Miłosz przeżywa ciężki okres. Chodzi o Wiktorię?

Dla fanów " Hotelu Paradise " to z pewnością szokująca informacja! Chris Ducci i Marietta Witkowska potwierdzili rozstanie! A więc związek, który dotrwał do finału show, przechodzi do historii! Zobaczcie, co napisał Chris: Moi Drodzy, ten post nie będzie należał do najprzyjemniejszych. Przepraszam jeśli zepsuje Wam ten piękny dzień - zaczął Chris. Zobacz także: Marietta z "Hotelu Paradise" potwierdza rozstanie z Chrisem! "Miałam nadzieję, że nie będę nigdy pisać tego Chris i Marietta z "Hotelu Paradise" rozstali się Jak zaznaczył sam Chris, chce uniknąć plotek, dlatego postanowił sam poinformować o rozstaniu. Niektórzy z Was już sie domyślają a prędzej czy później ta wiadomość i tak ujrzałaby światło dzienne więc chce Was o tym oficjalnie poinformować aby uniknąć niepotrzebnych plotek na różnych portalach. Ostatnio zauważyliście że nie ma nas na wspólnych relacjach i coraz mniej wspólnych zdjęć więc z przykrością informujemy, że mimo wielu prób i starań doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest się rozstać. Jak dodał, była to ich wspólna decyzja. Oboje zrobiliśmy i daliśmy z siebie wszystko. Niestety nie udało się i musimy się z tym pogodzić. Rozstajemy się z szacunkiem i przyjaźnią w naszych sercach a szczegóły rozstania chciałbym zostawić dla siebie. 😉- napisał Chris na Instagramie. Uczestnik show podziękował wszystkim fanom za wsparcie oraz to, że tak mocno wierzyli w ich związek. Za wszystkie Wasze wiadomości, te dobre i te złe. Dziękuję. Jestem za to bardzo wdzięczny. ❤️ Na koniec skierował słowa do samej Marietty: Marietta, dziękuję Ci za wszystko i te niesamowite wspomnienia. To była najpiękniejsza przygoda w moim życiu. Życzę Ci...