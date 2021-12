"Hotel Paradise 4": Miłosz związał się z inną uczestniczką show? Fani: "obyście byli szczęśliwi"

Fani mają dowody, że Miłosz znalazł uczucie u jednej z uczestniczek "Hotelu Paradise 4" i nie jest to Wiktoria! Posypały się gratulacje, ale co na to Miłosz?

Miłosz w "Hotelu Paradise 4" nie znalazł miłości. Choć przez cały czas jego obecności w programie fani byli pewni, że z Wiktorią połączyło go coś trwałego, niestety, szybko wyszło na jaw, że ta relacja nie przetrwała. Spostrzegawczy fani zauważyli jednak, że uczestnik darzy większym uczuciem jedną ze swoich hotelowych koleżanek. Pod ostatnim postem Miłosza pojawiły się nawet gratulacje nowego związku!

"Hotel Paradise 4" Miłosz jest znów zakochany? Fani są pewni!

Miłosz zdecydowanie należy do najsympatyczniejszych uczestników 4. edycji "Hotelu Paradise". Widzowie przez cały okres jego zmagań w hotelu obserwowali, jak bardzo wspiera Wiktorię i pomaga jej zmagać się z przeciwnościami, które spotykały ją od całej grupy. Podczas pobytu na Zanzibarze trudno więc było dostrzec, która z innych uczestniczek mogła przypaść Miłoszowi do gustu, z kim więc mogłoby połączyć go szczere uczucie?

Od kiedy Miłosz zapewnił, że jego związek z Wiktorią jest zakończony, uczestnik oddaje się swojej pasji, czyli muzyce. Pierwsza piosenka Miłosza traktowała właśnie o zanzibarskiej przygodzie, a w teledysku wystąpił również Mateusz Mil z 4. edycji rajskiego hotelu. Teraz Miłosz pracuje nad kolejnym utworem i pochwalił się zdjęciami z planu. Na fotografii możemy dostrzec Nanę, Michała, Mateusza czy Sarę. Dlaczego więc pod zdjęciem z teledysku pojawiły się gratulacje nowego związku?

Pod niepozorną fotografią Miłosza pojawiło się mnóstwo pytań o... Sarę! Widzowie są ciekawi, czy to właśnie z nią połączyło uczestnika coś więcej!

- Hmm zaintrygowało mnie, ze niektórzy ziomale okazali się kimś więcej ... Jesteś parą z Sarą ? - Ty i Sara razem….. hmmm ciekawe. Kto by pomyślał… No ale obyście byli szczęśliwi 😊 -Coooo, Ty i Sara razem? - dopytują się fani.

Miłosz i Sara nie potwierdzili tych plotek, ale także im nie zaprzeczyli. To jednak nie wszystko! Podczas live z Naną i Łukaszem, Miłosz sam zaczął temat plotek o domniemanym związku z Sarą! Czy przyznał, że łączy go coś ze zwyciężczynią "Hotelu Paradise 4"?

-Jestem z Sarą czy nie, jak myślicie? Bo takie plotki chodzą - zaczął temat Miłosz. - Ja Ci powiem, nie ma dymu bez ognia - odpowiedział pewnie Łukasz. - Ja się zastanawiam czy powiedzieć jak jest, czy nie - mówił Miłosz, jednak zdecydował się utrzymać jeszcze fanów w niepewności.

nanamajos/Instagram

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Mateusz wbija szpile kolegom z programu? "Nie będę ściemniał"

Czy Miłosz i Sara pasowaliby do siebie? Wygląda na to, że tak, bo fani dość szybko uwierzyli, że tych dwoje może być w związku! Choć ani Miłosz, ani Sara nie potwierdzili swojej relacji oficjalnie, to może faktycznie coś jest na rzeczy? Sara przyznała ostatnio, że jest zakochana, ale póki co nie chce wyjawiać żadnych szczegółów na temat prywatnego życia. Jej relacja z Przemkiem już dawno się zakończyła i teraz są już tylko dobrymi przyjaciółmi. Czy to możliwe, że nowy chłopak Sary to Miłosz?