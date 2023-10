Sara z "Hotelu Paradise" w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła, że jej związek z Przemkiem zakończył się po programie. Zwyciężczyni czwartej edycji randkowego show zdradziła nam, dlaczego jej relacja z Przemkiem nie przetrwała próby czasu i czy dziś utrzymują ze sobą kontakt. Jest szczery komentarz Sary!

Finał czwartej edycji "Hotelu Paradise" już za nami. Jak już wiemy, w ostatnim odcinku programu o zwycięstwo walczyły dwie pary: Nana i Łukasz oraz Sara i Michał. Pozostali uczestnicy zdecydowali, że zwycięstwo należy się Sarze i Michałowi i to właśnie oni stanęli na ścieżce lojalności. W wielkim finale Sara zaskoczyła wszystkich i rzuciła kulą na kwocie 90 tysięcy złotych. Decyzja Sary zszokowała Michała, który już po finale ostro skomentował jej zachowanie.

Mimo, że nie spodziewałem się tego, że wygramy to zanim weszliśmy na scenę wziąłem Sarę na bok i zapytałem: Co jak uda nam się wygrać i staniemy z kulami? Oboje bez zawahania powiedzieliśmy sobie, że żadne z nas nie rzuci kulą. Niestety, ale Sara to zrobiła sprzedając swoje słowo za pieniądze- Michał napisał na Instagramie.