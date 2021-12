"Hotel Paradise 4": Mateusz wbija szpile kolegom z programu? "Nie będę ściemniał"

Relacja Kamila i Julii z " Hotelu Paradise " wisi na włosku? Julia ma coraz bardziej dość stanowczego charakteru partnera. Ma wrażenie, że Kamilowi bardziej zależy na finale niż na niej. W dodatku pojawienie się Aty w programie sprawiło, że zaczęła się obawiać stabilności swojej dotychczasowej relacji, tym bardziej, że nowa uczestniczka nie ukrywa swojego zainteresowania. Byłaś normalniejsza, a gdzieś z czasem odpłynęłaś - podsumował Julię Kamil Co miał na myśli? Zobacz także: Siostra fryzjera gwiazd w "Hotelu Paradise 2". Wcześniej przeszła operację plastyczną na antenie TVN. Jak wyglądała przed? Kamil i Julia przerwą swoją relację w "Hotelu Paradise 2"? Im bliżej finału tym więcej zwrotów akcji w "Hotelu Paradise". Nawet tak pewny siebie uczestnik, jak Kamil zaczął mieć wątpliwości, co do swojej pozycji w programie. Pomimo tego, że najbliższe "rajskie rozdanie" będzie dla niego bezpieczne to postanowił podzielić się swoimi obawami podczas szczerej rozmowy z Julią przy drinku. Podczas wznoszenia toastu skomentował: Żebym nie odpadł na następnych eliminacjach. Julię zastanowiło to stwierdzenie i zapytała go, czy nie jest jej pewien: Nie, jestem już zmęczony. Tym, że się nie zawsze dogadujemy. Ja sam nie ugram całego finału. Uczestniczkę zmartwiło, że jej programowy partner stawia wygraną ponad relację, która pomiędzy nimi zaistniała: Ja myślałam, że mówimy o relacjach a nie o finale. Kamil przyznał, że chce się po prostu dobrze bawić przebywając na Bali. Jak nie widzę w tobie wsparcia, nie słuchasz co do ciebie mówię, nie rozumiesz tego, bo myślisz o tym, że gdzieś rywalizuje z tobą, gdzie co w ogóle nie jest prawdą to się mija z celem. ...