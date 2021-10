"Hotel Paradise 4" Łukasz zdradził, że nie jest z Naną? Nie chce "toksycznych związków"

Łukasz i Nana to zdecydowanie jedna z najbardziej kontrowersyjnych par programu. Mimo że kolejne rajskie rozdania i dołączanie do programu nowych uczestników często ich rozdziela, parę ciągle ku sobie ciągnie. Skradzione pocałunki, zaskakująca bliskość w tej relacji przeplata się z pretensjami, a nawet obietnicami, że nigdy więcej nie będą już w parze. Fani są więc bardzo ciekawi czy między tym duetem dojdzie do czegoś więcej, a może nawet narodzi się między nimi miłość? Jeśli mieli na to nadzieję, to Łukasz chyba właśnie rozwiał ich przypuszczenia. Wygląda na to, że uczestnik jest wciąż singlem...

"Hotel Paradise 4" Łukasz wyznał zaskakującą prawdę? Miesiąc przed finałem zdradził, że jest sam?

Łukasz od początku niepoważnie podchodził do swoich relacji w "Hotelu Paradise". Uczestnik już w pierwszym odcinku zaznaczył, że nie do końca wierzy w miłość, choć nie wyklucza, że kiedyś jakaś kobieta skutecznie zmieni jego zdanie w tym temacie. Nana, z którą uczestnik znalazł w "Hotelu Paradise" najwięcej zrozumienia, była jego pewną partnerką. Oboje obiecali sobie, że na każdym rajskim rozdaniu będą stali za sobą murem. Nana jako pierwsza złamała tę zasadę, zaś Łukasz niedługo później odpłacił się jej pięknym za nadobne i sparował się z Vanessą. Wtedy właśnie Nana przyznała, że jej relacja z Łukaszem jest przegrana, a do uczestnika straciła ostatecznie wszelkie zaufanie.

Mat. prasowe

Niedługo po tym wyznaniu, na rajskim rozdaniu Łukasz zaryzykował i... podszedł do Nany. Za plecami uczestniczki stanął także Michał, który z Naną nawiązał wcześniej umowę. Po tych wszystkich perturbacjach i wzajemnej niechęci Nana, ku zaskoczeniu absolutnie wszystkich, wybrała Łukasza, tym sposobem posyłając Michała do domu. Jak to możliwe, że dopiero co nie mówiła o nim pochlebnie, a chwilę później znów byli parą?

Tego samego wieczoru Nana i Łukasz skradali sobie namiętne pocałunki, a kolejnego pozwolili sobie nawet na namiętne igraszki. Kiedy na Nanę spadła ogromna fala krytyki za to, że dokonała takiego wyboru, Łukasz bardzo jej bronił, a jako głównego argumentu użył faktu, że Nana pokierowała się sercem, a nie "układem", bo - jak zaznaczył - układy w "Hotelu Paradise" się nie udają.

Skoro więc układy w grze nie mają racji bytu, czy między Naną a Łukaszem narodziło się uczucie? Cóż, w tym show wszystko jest możliwe! Jedna Łukasz, odpowiadając na pytanie fanów na Instagramie: "miłość czy pieniądze? chyba mógł się wygadać...

Jak widziałaś może na początku sezonu, w miłość zbytnio nie wierzę i mam do tego dystans. Więc jak już wybrać to wybiorę pieniądze. Czy znajdzie się osoba, która zmieni moje podejście do tego kiedyś? Nie wiem. Na razie wolę chillować z bliskimi, być sam i nie być w toksycznym związku (bo takie miałem, dlatego takie podejście) - przyznaje otwarcie uczestnik.

lukaszhr_/Instagram

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Nana cierpi na nieuleczalną chorobę: "czuję się, jakbym weszła w inne ciało"

Czy to oznacza, że Nana i Łukasz byli w związku, który okazał się toksyczny i teraz są singlami? A może tych dwoje ostatecznie przestało mieć się ku sobie i z programu wcale nie wyszli jako para? Choć pytań bez odpowiedzi jest wciąż wiele, to trudno nie ukryć zaskoczenia z powodu tak zaskakującego wyznania Łukasza.