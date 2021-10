"Hotel Paradise": Fani krytykują Nanę za igraszki z Łukaszem! "Zero szacunku, wstydu i godności"

"Hotel Paradise" wkroczył w decydującą fazę! W dzisiejszym odcinku mogliśmy obejrzeć ostatnie rajskie rozdanie przed wielkim finałem! Już za tydzień, 17 kwietnia dowiemy się kto zgarnie 100 tysięcy złotych i wygra pierwszą polską edycję tego programu. W tym tygodniu do show powrócili Szymon, Łukasz oraz Marta, którzy nieźle namieszali wśród pozostałych uczestników! Kto w takim razie odpadł tuż przed finałem? Zobaczcie co się wydarzyło! Zobacz także: PSYCHOTEST! Którym uczestnikiem "Hotelu Paradise" jesteś?! Chrisem, Sandrą, a może Adamem? Ostatnie rajskie rozdanie w "Hotel Paradise" przed wielkim finałem! W tym tygodniu w programie "Hotel Paradise" jak zwykle nie zabrakło emocji! Maciek i Latino po przegranym zadaniu musieli pożegnać się ze swoimi partnerkami. Dziewczyny zostały sparowane z powracającymi do "Hotelu Paradise" Szymonem i Łukaszem! Ola nie kryła swojego zadowolenia, że rozstaje się z Maćkiem i z wielką radością wybrała Szymona. Martyna zaś trafiła pod skrzydła Łukasza. Jednak po głosowaniu uczestników na "lepszą parę", Ola i Martyna znów powróciły do swoich dotychczasowych partnerów, czyli do Maćka i Latino! To jednak nie był jedyny zwrot akcji w tym tygodniu "Hotelu Paradise"! Łukasz wygrał zadanie na bambusowej belce i dzięki temu mógł wybrać jedną z dwóch nagród: immunitet dla siebie na najbliższym rajskim rozdaniu, albo przywrócenie Marty do programu! Ku zaskoczeniu wszystkich uczestnik zdecydował się przywrócić dziewczynę do "Hotelu Paradise"! W kolejnym zadaniu, które mogliśmy zobaczyć w tym tygodniu "Hotelu Paradise" dziewczyny walczyły o... immunitet dla wybranego chłopaka! Zadanie wygrała Ola,...