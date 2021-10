4. edycja "Hotelu Paradise" nie zwalnia ani na chwilę. Uczestnicy kontrowersyjnego show zdecydowanie nie wiedzą, co to znaczy czuć się stabilnie i pewnie, bo nawet umowy między nimi zawarte, wygasły w perspektywie uczuć i prawdziwych emocji. Podczas ostatniego rajskiego rozpadła się jedna z silniejszych par. Choć wiadomo było, że Łukasz i Nana tworzą dość zaskakującą relację, nikt nie przypuszczał, że uczestnik tak szybko będzie chciał zmiany. Widzowie są jednak co do wyboru uczestnika mocno podzieleni. Czy słusznie Łukasz zaryzykował zmianę?

Ostatnie rajskie rozdanie zmieniło wszystko. Jedyną pewną siebie parą w "Hotelu Paradise" wydają się być na ten moment Wiktoria i Miłosz. Tak spore zmiany w programie spowodowały niespodziewane randki uczestników, a w zasadzie to jedna, Łukasza i Vanessy. To właśnie podczas romantycznego spotkania, Łukasz powiedział Vanessie, że chce zmian w hotelu i jest na nie gotowy. Zasugerował także pięknej brunetce, że wcale nie jest pewien Nany i chce, żeby to właśnie ona podeszła do niego na rajskim rozdaniu.

Vanessa zdecydowała się podążyć za słowami Łukasza i to właśnie jego wybrała podczas rajskiego rozdania. Wściekła Nana nie zaryzykowała nawet podejścia do uczestnika i wybrała Przemka, bo jak powiedziała:

Łukasz nie krył przykrości tymi słowami, jednak tak jak chciał, właśnie dokonała się niemała zmiana w jego sytuacji w programie. Co na to fani? Okazuje się, że zachowanie Łukasza bardzo ich podzieliło. Z jednej strony wreszcie zadziało się coś, co zmieniło wszystko w programie, z drugiej zaś, Nana miała prawo poczuć się urażona, ponieważ przez ostatnie dni Łukasz bardzo się do niej zbliżył, para spędzała wspólnie czas i pozwalała sobie na coraz więcej czułości. Nana na rajskim stwierdziła, że to była tylko gra ze strony Łukasza. A co sądzą widzowie?

- A tak się przystawiał do Nany i po co było tak grać?

- Masakra…Łukasz stracił w moich oczach, a Mateusz skoro chciał wybrać Vanessę, to mógł jej to powiedzieć od razu, a nie tak mącić i się zastanawiać, nic dziwnego, że podeszła do innego. Jestem tylko ciekawa co by zrobił Łukasz gdyby Nana do niego podeszła🤦🏻‍♀️

- Zdecydowanie źle Vanessa wybrała... Łukasz to bawidamek....sam ciągle podkreśla brak empatii i to, że jest tu by się bawić. Ona przy Matim miała naprawdę dobrze....ale wyniosłość i duma ją zgubiła.

- Łukasz lubi się bawić dziewczynami, a Mati był stabilniejszy

- Łukasz to lowelas, nie wróżę przyszłości - oceniają fani.