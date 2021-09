"Hotel Paradise 4": Nowi uczestnicy rozbiją najmocniejsze pary? Jeden z nich zna Darka!

Po Rajskim Rozdaniu przyszedł czas na odrobinę rozrywki. Jednak kiedy Klaudia El Dursi pojawiła się na plaży, panowie jeszcze nie podejrzewali, że swoimi decyzjami mogą sami sobie zaszkodzić - każdy z nich musiał wybrać dla swojej partnerki kosz z owocami, a dwie z dziewczyn, które najdłużej utrzymają ciężar na głowie wygrają randkę, jednak wcale nie ze swoją obecną parą a... dwoma nowymi przystojniakami, którzy właśnie weszli do 4. edycji "Hotelu Paradise". Mateusz i Jan zrobili na tyle duże wrażenie, że niektórzy powinni zacząć rozmyślać nad swoją przyszłością na rajskim Zanzibarze. Czy obawy Miłosza wobec Wiktorii okażą się słuszne?

Jeśli wejdzie ktoś, kto skradnie moje serce, będę w stanie zmienić parę - stwierdziła.

I tak się składa, że to ona i Nana wygrały zadanie. Wiadomo, kto na pewno zaśnie w singlówce. Co więcej, jeden z nowych to kolega... Darka!

Nowi uczestnicy w "Hotelu Paradise 4"

4. edycja "Hotelu Paradise" zdecydowanie nie zwalnia tempa, a z programem pożegnali się już Kuba i Kasia, a z rąk Miłosza odpadła kolejna uczestniczka - Maria. Wygląda jednak na to, że bohaterowie randkowego show nie mają ani chwili na odpoczynek, bo kiedy tylko emocje po Rajskim Rozdaniu zdążyły nieco opaść ich spokój ponownie został zakłócony, kiedy w raju pojawiła się dwójka nowych przystojniaków. Kogo odbiją?

Mateusz ma 25 lat, pochodzi z Jarosławia, a patrząc na jego wygląd, od razu można się domyślić, że na co dzień zajmuje się modelingiem. Do tego wszystkiego prowadzi własną stronę z dietami i planami treningowymi, a jeżeli chodzi o dziewczyny, te podrywają go nawet przez internet! Co więcej, dla Mateusza najważniejsza jest rodzina i jego wielka pasja - sport!

Myślę, że podobam się dziewczynom. Na co dzień jestem w stanie zauważyć, jak gdzieś tam dziewczyny na mnie zerkają, coś zagadują. Nie byłem nigdy w żadnym związku, bo po prostu zanim doszło do jakiejkolwiek relacji dalej, to po prostu przerywaliśmy to, przez to, że ja wierze w miłość i jeżeli to nie jest to, to po prostu nie ma sensu tego kontynuować przyznał nowy uczestnik.

Jak się okazuje, na reszcie uczestników - a przynajmniej ich męskiej części - o wiele lepsze wrażenie zrobił Janek. 29-latek z Warszawy również zajmuje się modelingiem. Poza tym na co dzień trenuje boks i marzy o zostaniu profesjonalnym aktorem, czy to oznacza, że w "Hotelu Paradise" będzie grał?

Do "Hotelu Paradise" przyjechałem niekoniecznie, żeby się zakochać, ale jeżeli tak się zdarzy, to jak najbardziej to zaakceptuje. Na co dzień jestem zawzięty, jeżeli chodzi o związki - przyznał Jan. - Jestem dobrym taktykiem, playerem, mam nadzieję, że będę mógł pokazać i udowodnić to i trochę namieszać - dodał.

Zawzięty Jak od roku jest singlem i ma na swoim koncie 5 relacji. Dlaczego? Jak sam stwierdził, zaczynało mu się nudzić i odchodził. Wygląda na to, że dziewczyny z "Hotelu Paradise" powinny mieć się na baczności bo Jan może okazać się prawdziwym czarnym koniem tej gry! A jakby tego było mało, chłopak zna się z Darkiem!

To właśnie dójka nowych uczestników i randka z przystojniakami miała być nagrodą dla zwyciężczyń siłowego zadania - Wiktorii i Nany, a Darek postanowił wykorzystać swoje znajomości jeszcze przed randką i stwierdził, że wdroży w życie diabelski plan, o którym rozmawiał z Natalią - nakierowanie jednego z nowych do Wiktorii tak, by wyrzucić ją przy najbliższym Rajskim Rozdaniu. Nie przewidział jednak, że Wiktoria może nie być nowymi zupełnie zainteresowana.

To jest jedyna para, którą masz szansę tam rozbić. Taka rada dobra. - powiedział

"w sekrecie" Darek Jankowi.

Kiedy cała czwórka wylądowała w gorącym jacuzzi, dziewczyny już nie były tak ostrożne wobec nowych chłopaków. Uczestnicy zrobili na nich naprawdę spore wrażenie i niewykluczone, że jedna z nich postanowi zmienić parę, bo jak przyznała Nana, Mateusz ma w sobie coś, co zwraca jest uwagę! Dodatkowo Mateusz przyznał, że spodobała mu się Nana, za to Janek wyznał, że w oko wpadły mu Wiktoria, Nana i Natalia. Po powrocie tej czwórki z randki żaden z panów nie był już niczego pewien. Czy Miłosz słusznie nie ufał swojej partnerce, podejrzewając, że zmieni obiekt swoich zainteresowań przy najbliższej okazji, a pozostali uczestniczy faktycznie szybciej poznali się na Wiktorii niż on sam?!

Typ modela, to nie jest mój typ i nigdy w życiu nie będzie - oceniła Wiki.

Co więcej, kiedy Klaudia El Dursi dała jej szansę zmiany pary, Wiktoria postanowiła, że zostanie przy Miłoszu. A co z Naną? Uwaga, ta uczestniczka wciąż się wacha i niewykluczone, że to Łukasz będzie musiał walczyć o przetrwanie na rajskim Zanzibarze. Myślicie, że Nana zmieni swoją parę?