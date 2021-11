Za nami emocjonujący tydzień w "Hotelu Paradise" . Byliśmy świadkami kilku zaskakujących zwrotów akcji. W tym tygodniu singielką - ku zaskoczeniu wszystkich - została Sandra. Stało się tak w wyniku przegranej konkurencji. Sandra jako singielka otrzymała bardzo trudne zadanie. Musiała zdecydować, kto powinien odpaść z "Hotelu Paradise". Kogo wybrała? Zobaczcie poniżej! Konflikt w "Hotelu Paradise"? Marietta rozpoczęła ten tydzień jako singielka. Stało się tak, ponieważ Martyna, która dołączyła do show TVN7, odbiła jej Łukasza. Marietta obwiniała o to Lexi, która doradziła takie posunięcie nowej koleżance. Między nimi zaczął narastać konflikt, który przybierał na sile z każdym dniem. Zobacz także: Konflikt między Mariettą a Lexi w "Hotel Paradise" narasta! Pierwszy wielki spisek w programie! W wyniku przegranej konkurencji to Sandra została singielką, a jej miejsce u boku Maćka zajęła Marietta. Klaudia El Dursi postanowiła jeszcze bardziej skomplikować grę. Sandra dostała list, w którym napisano, że podczas rajskiego rozdania będzie musiała zdecydować, która z dziewczyn ma opuścić "Hotel Paradise". Oznaczało to, że w piątek z programem pożegnają się aż dwie osoby! Sandra bardzo poważnie podeszła do zadania. Choć Lexi usilnie namawiała ją, aby wyrzuciła Mariettę, dziewczyna postanowiła sama przeanalizować sytuację. W tym celu zaprosiła na spacer Chrisa oraz Blondino. Pierwszy z nich utrzymuje bowiem, że coś poczuł do Marietty i podczas rajskiego rozdania chciał wymienić Lexi właśnie na nią. Z kolei Blondino jest w parze z Violą. Sandra otwarcie spytała go, czy miałby do niej żal, gdyby wyrzuciła z programu jego partnerkę. Kto odpadł z "Hotelu Paradise"? W końcu nadszedł długo oczekiwany moment i wszyscy spotkali...