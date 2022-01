"Hotel Paradise 4": Fani zarzucają Sarze, że jej partner jest z nią dla pieniędzy. Odpowiedziała

Głośne rozstanie Sary i Przemka z 4. edycji "Hotelu Paradise" wprawiło fanów produkcji w osłupienie. Para, która jeszcze podczas finału show deklarowała, że w programie odnalazła swoją bratnią duszę, postanowiła rozejść się zaledwie kilka dni po powrocie z Zanzibaru. Teraz zwyciężczyni 4. odsłony miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki na nowo układa sobie życie u boku nowego partnera. Czy to jeden z przystojniaków rajskiego hotelu? Odpowiedziała.

Choć od misji finału 4. edycji "Hotelu Paradise" minęły niespełna dwa miesiące, emocje związane z produkcją nadal nie opadły, a wręcz przeciwnie. Na jaw wychodzą nowe smaczki związane z show, a byli mieszkańcy luksusowej willi na Zanzibarze coraz śmielej odkrywają kolejne kulisy miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki. Niedawno Mateusz zdradził, że produkcja w gorzkich słowach wypowiada się na temat uczestniczek. By tego mało, po oskarżeniach twórców "Hotelu Paradise" o załamanie nerwowe, Wiktoria postanowiła pójść na ścieżkę wojenną z byłymi koleżankami i kolegami z programu.

I podczas gdy część sympatyków rajskiego hotelu wciąż życie aferami z udziałem swoich ulubieńców, inni są bardziej skupieni na życiu miłosnych byłych hotelowych singli i singielek, którzy zacięcie walczyli na Zanzibarze o sławę, uczucia i wielkie pieniądze. Jak już wiemy, 4. edycję "Hotelu Paradise" wygrała Sara Jezuit, która postanowiła rzucić Złotą Kulą, zgarniając 90 tys. złotych. Program piękna blondynka opuściła w ramionach swojego byłego programowego partnera - Przemka. Wszystko wskazywało więc na to, że zakochani stworzą relację także poza kamerami. Tak się jednak nie stało. Sara i Przemek rozstali się zaledwie kilka dni po powrocie do Polski.

Instagram @przemyslaw_farbotko , Fot: Dariusz Darlak @shot_by_one

Choć oboje przyznają, że łączą ich przyjacielskie stosunki, to wspólne zdjęcia byłych zakochanych, wciąż publikowanych przez nich w mediach społecznościowych sprawią, że część fanów "Hotelu Paradise" wciąż ma nadzieję, że Sara i Przemek do siebie wrócili. Nic więc dziwnego, że internauci wciąż zadają byłym uczestnikom rajskiego hotelu pytania o ich zażyłość.

Zarówno Przemek, jak i Sara, są w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Na ich śledzonych przez setki tysięcy fanów intagramowych kontach na bieżąco pojawiają się modowe inspiracje, wspomnienia z pobytu w miłosnym show TVN7, relacje z szalonych imprez w towarzystwie innych uczestników rajskiego hotelu, jak również te z życia codziennego. Niedawno Sara zorganizowała popularne Q&A i postanowiła odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania internatów. Wśród nich nie zabrakło tych, dotyczących jej życia uczuciowego.

Jej odpowiedź była natychmiastowa:

Instagram @sarajezuit_official

Fani nie dawali jednak za wygraną i wciąż dopytywali o nowego partnera Sary. Czy blond piękność zdecyduje się pokazać światu swojego ukochanego, a może zamierza utrzymać tożsamość mężczyzny w tajemnicy?

Niedługo po emisji finałowego odcinka 4. edycji "Hotelu Paradise", Sara przyznała, że jej serce jest już zajęte.

Od czasu nagrywania show minęło już kilka miesięcy, a w sieci pojawiły plotki, jakoby Sara wróciła do swojego byłego partnera, z którym spotykała się przed udziałem w programie. Zwyciężczyni rajskiego hotelu jednoznacznie nie potwierdziła, jak i nie zaprzeczyła tym doniesieniom. Za pośrednictwem InstaStories zdradziła jednak, że już niebawem przedstawi światu nowego ukochanego.

Co prawda w mediach społecznościowych jeszcze nie pojawiło się zdjęcie nowego partnera Sary, internauci z wypiekami na twarzach śledzą każdą kolejną instagramową relację dziewczyny.

Instagram @sarajezuit_official

Niektórzy fani postanowili wprost zapytać Sarę, co połączyło ją z nowym ukochanym i czy wpływ na to, że mężczyzna się nią zainteresował miał fakt, że piękna blondynka zgarnęła w "Hotelu Paradise" 90 tys. złotych.

- Nie sądzisz, że jest teraz z Tobą dla pieniędzy, które wygrałaś? - zapytał Sarę jeden z fanów.

- Każde z nas pracuje i działa - odpowiedziała. - Ale te pieniądze? To nie jest majątek. Jedyne, co można z nimi zrobić, to zainwestować. Także troszkę śmieszne pytanie. Ja i on już takie w życiu zarobiliśmy mimo młodego wieku - dodała z irytacją.