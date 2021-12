"Hotel Paradise": Sara i Przemek wrócili do siebie?! Pokazali wymowne zdjęcia i nagrania!

Sara i Przemek z "Hotelu Paradise" rozstali się niedługo po zakończeniu nagrań do show, jednak chłopak zapowiedział, że będzie walczył o serce dziewczyny! I czyżby właśnie mu się to udało?

Sara i Przemek byli jedną z bardziej lubianych par w "Hotelu Paradise", jednak jak wiadomo, ich drogi szybko się rozeszły. Ostatnio jednak Sara i Przemek zaskoczyli wszystkich wybierając się na wspólne wakacje do Zakopanego i opublikowali ze wspólnego urlopu wymowne nagranie! Jednak znów ich coś połączyło?!

"Hotel Paradise": Sara i Przemek na wspólnych wakacjach. Wrócili do siebie?

Gdy Sara i Przemek z "Hotelu Paradise" przekazali informacje, że nie są już razem, wśród fanów show zawrzało. Pojawiło się mnóstwo teorii, dlaczego ta dwójka mogła się rozstać, w tym nawet plotki o tym, że rzekomo Sara była w związku z innym mężczyzną podczas nagrywania programu. Te plotki okazały się być fałszywe i jak się okazało po zakończeniu emisji programu, powodem rozpadu związku Sary i Przemka miał być między wyjazd Sary do pracy za granicę. Wydawałoby się, że to w takim razie koniec historii pomiędzy tą dwójką... gdyby nie ich niedawny wspólny wyjazd do Zakopanego!

Instagram

Przemek w rozmowie z reporterką Party.pl zdradził, że choć jego drogi z Sarą się rozeszły, to jednak on nie przestanie o nią walczyć. Zwyciężczyni 4 edycji "Hotelu Paradise" utrzymuje natomiast, że z Przemkiem jedynie się przyjaźni. Ostatnio jednak Sara i Przemek podjudzili plotki na temat ich rzekomego powrotu do siebie. A to wszystko za sprawą ich wspólnych wakacji w Zakopanem...

Instagram sarajezuit_official

Zwyciężczyni 4 edycji "Hotelu Paradise" wraz z Przemkiem zasypali swoje social media zdjęciami i filmikami ze wspólnego wyjazdu. Wybrali się bowiem ze znajomymi do Zakopanego, gdzie zamieszkali w luksusowym apartamencie. Obydwoje chętnie dzielą się relacjami ze wspólnie spędzanych chwil. Wygląda na to, że ta dwójka jest ze sobą nadal bardzo blisko. Myślicie, że to tylko przyjaźń? Czy może Waszym zdaniem jest to jednak już coś więcej?