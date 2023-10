Jak zdradziła Sara już po finale w rozmowie z naszą dziennikarką, jej związek z Przemkiem zakończył się po powrocie do Polski. Czy to oznacza, że zwyciężczyni czwartej edycji randkowego show wróci do swojej dawnej miłości? Zobaczcie, co nam powiedziała Sara!

Sara z "Hotelu Paradise" o swoim byłym chłopaku

W zwycięstwo w finale zwycięstwo "Hotelu Paradise" walczyły dwie pary: Nana i Łukasz oraz Sara i Michał. Reszta uczestników zdecydowała, że zwycięstwo należy się tej drugiej parze, dlatego to oni stanęli na ścieżce lojalności. W samym finale Sara zaskoczyła kolegów, jak i widzów, rzucając kulą przy kwocie 90 tysięcy złotych. Decyzja Sary szczególnie szokująca była dla Michała, który pisał na Instagramie, że przed finałem Sara mówiła mu coś innego:

Oboje bez zawahania powiedzieliśmy sobie, że żadne z nas nie rzuci kulą. Niestety, ale Sara to zrobiła sprzedając swoje słowo za pieniądze - pisał Michał.

Tymczasem, jak się okazuje, Sara po powrocie nie jest już z Przemkiem. Przyznała to w rozmowie z naszą reporterką. Czy to oznacza, że wróciła lub zamierza wrócić do swojego chłopaka sprzed programu?

Jeszcze nie chciałabym tego zdradzać. Zostawię to dla siebie na razie - deklaruje.

Jednak coś zdradziła... Mają kontakt, a on walczy o jej względy! Zobaczcie koniecznie, co jeszcze nam mówi.

