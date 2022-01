"Hotel Paradise 4": Produkcja gorzko o uczestniczkach: "Śpiące królewny"

Vanessa i Mateusz w "Hotelu Paradise" tworzyli naprawdę zgraną parę. Udało im się dojść aż do finałowego tygodnia. Oboje otwarcie mówili, że mają nadzieję na rozwój relacji po powrocie do Polski. Szczególnie, że z dala od kamer i relacja będzie mogła być zdecydowanie swobodniejsza. Niestety tuż po emisji finału okazało się, że ich związek to przeszłość. Teraz Mateusz na swoim Instagramie pokazał zdjęcie z tajemniczą nieznajomą. Czyżby właśnie pokazał nową miłość? Co na to Vanessa? "Hotel Paradise": Mateusz już pocieszył się po Vanessie? Pokazał nową dziewczynę Za nami wielki finał czwartej edycji programu "Hotel Paradise". Uczestnicy decydowali, kto powinien stanąć według nich na ścieżce lojalności - wybrali Sarę oraz Michała. Ku zaskoczeniu wszystkich, uczestniczka rzuciła złotą kulą przy 90 tysiącach złotych. Niedługo po emisji finału "Hotelu Paradise" Vanessą zapytana o związek Mateuszem , przyznała, że nie są już razem. Po wyjściu z "Hotelu Paradise" budowaliśmy relację przez kilka ładnych miesięcy, ale ostatecznie tworzymy tą relację tylko przyjacielską. (...) Można powiedzieć, że zakończyła się dość niedawno. Absolutnie nie mamy do siebie żalu. - wyznała w rozmowie z Party.pl Zobacz także: "Hotel Paradise" czy emisja ostatnich odcinków oznacza koniec przyjaźni Mateusza i Ingi? "Nie ufam już jej" Czyżby Mateusz budował już nowy związek z kolejną kobietą? Ulubieniec widzów 4. edycji "Hotelu Paradise" pokazał w sieci wymowne zdjęcie z kawiarni, na którym trzyma tajemniczą dziewczynę za rękę. Zdjęcie sugeruje, że tych dwoje mogło być na randce, trudno jednak spekulować czy to nowa ukochana czy może... Vanessa? Życie uczuciowe gwiazd...