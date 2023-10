Atmosfera wokół 4. edycji "Hotelu Paradise" jest coraz bardziej napięta, a od wielkiego finału sezonu dzielą nas już zaledwie trzy odcinki. W luksusowej willi na Zanzibarze zostali tylko Nana i Łukasz, Vanessa i Mateusz, Inga i Janek oraz Sara i Michał i wszyscy mają wielką chrapkę na wgraną. Która para otrzyma szansę rzucenia Złotą Kulą? Czy wygra uczucie, a może chęć wzbogacenia się. Fani produkcji już mają teorię, który duet stanie przed trudnym wyborem. Sprawdźcie!

"Hotel Paradise 4": fani są pewni, kto wygra program

Przez ostatnie miesiące widzowie Telewizyjne Siódemki mogli śledzić losy kolejny atrakcyjnych singli walczących o sławę, uczucia i wielkie pieniądze. I choć droga do finału dla wielu nie była łatwa, a gracze przechodzili przez karczemne awantury, tajne pakty i spiski, a podczas jednej z Pandor doszło do linczu na Wiktorii, to nie zabrakło też wielu wzruszających momentów. W tym poruszającego powrotu Wiki, namiętnego pierwszego pocałunku Sary i Przemka, czy nieoczekiwanej eliminacji Launo, która doprowadziła widzów i uczestników do łez. Jednak gdyby nie te wszystkie wzloty i upadki, a także łut szczęścia, Nana i Łukasz, Vanessa i Mateusz, Inga i Janek oraz Sara i Michał nie znaleźliby się w finałowym tygodniu.

Charyzmatyczne duety od wielkiego finału sezonu dzielą już zaledwie trzy odcinki, a sympatycy produkcji wciąż zadają sobie pytanie, kto zawalczy o Złotą Kulę. Co ciekawe, niektórzy fani show już mają swoją teorię i spekulują, kto znajdzie się w finale. Co więcej, twierdzą nawet, że jeden z uczestników pójdzie w ślady Krystiana z poprzedniej edycji i... rzuci kulą. O kim mowa?

Choć zarówno gracze z finałowego tygodnia, jak i byli uczestnicy "Hotelu Paradise" nie mogą sugerować, kto wejdzie do wielkiego finału, to fani są przekonani, że to właśnie była partnerka Przemka, Sara i partnerujący jej Michał staną na przeciwko siebie w próbie Złotej Kuli. Skąd taka pewność? Wszystko za sprawą najnowszego instagramowego postu blond piękności.

- Wchodząc do programu nawet nie sądziłam, że uda mi się wziąć udział w ostatnim Rajskim Rozdaniu ???? Program przyniósł mi wiele niespodzianek! Zdecydowałam, że w tygodniu finałowym będę walczyć razem z @michal.adamczak ???? Spodziewaliście się takiej decyzji? ???? W tamtej chwili nie mogłam niczego przewidzieć ale wiedziałam, że chce podejmować dezycję w zgodzie ze sobą ???? Przed Wami najbardziej emocjonujący tydzień w programie ???? Niestety już bez osoby, którą sobie wymarzyłam u swojego boku, ale taki mamy raj…- napisała na Instagramie Sara.

Reakcja internautów była natychmiastowa. Niektórzy podejrzewają, że te słowa bezpośrednio wskazują na to, że to właśnie Sara i Michał dojdą do finału sezonu.

- Mam nadzieję że wygracie ten program. - Sara jesteś najbardziej wartościowa osobą w tym sezonie! Masz zasady, nie kombinujesz, jesteś szczera i robisz to co sama uważasz za słuszne. Kibicuje Tobie! Niech wygra wasza para ze względu na Ciebie. - Jesteś bardzo pozytywną osobą wiec i za ciebie tez trzymam kciuki ????????????✊✊✊ - piszą fani.

Co więcej, wielu sympatyków "Hotelu Paradise" sugeruje, że dziewczyna powinna zemścić się na Michale, który wyrzucił z programu Przemka i w ostatecznej rozgrywce rzucić Złotą Kulą.

- No to jak Przemek nie wrócił to w finale pozostaje ci rzucić kulą :) - Wygraj to i rzuć kulą bo ten Michał to negatywny typ - Życzę finału i rzucenia kulą ???? - czytamy w komentarzach.

Czy Sara i Michał naprawdę dojdą do finału "Hotelu Paradise". Czy blond piękność rzuci złotą kulą? Tego dowiemy się już 6 grudnia!