"Hotel Paradise 3": Simon i Bibi wrócą do siebie? Krystian skomentował rozstanie uczestników!

W środę 30 czerwca Simon i Bibi przekazali za pomocą mediów społecznościowych bardzo przykrą wiadomość. Najpierw obszerny wpis oraz wideo na swoim profilu na Instagramie zamieścił przystojny uczestnik "Hotelu Paradise 3", a następnie głos w sprawie zabrała ulubienica widzów. Niestety, Bibi i Simon postanowili się rozstać, co wywołało w fanach programu naprawdę skrajne emocje. Jedni pocieszali celebrytów, inni wściekali się na Bibi. Tymczasem rozstanie tej dwójki postanowiła skomentować Kara, która przy okazji wbiła im małą szpilę, a teraz na temat swojej największej konkurencji z "Hotelu Paradise 3", wypowiedział się Krystian. Czyżby to jeszcze nie był koniec ich historii? Zwycięzca kontrowersyjnego show zdradził jeszcze jedną, bardzo ważną rzecz.

Bibi i Simon z "Hotelu Paradise 3" wrócą do siebie?! Jest komentarz Krystiana

Kiedy Simon postanowił otworzyć się przed swoimi obserwatorami i zamieścił na Instagramie poruszający wpis, w którym przyznał, że jego związek z Bibi dobiegł końca, dowiedzieliśmy się, że nie było to ich pierwsze rozstanie. Wszystko wskazuje na to, że finaliści trzeciej edycji "Hotelu Paradise" zerwali ze sobą po zdradzie Simona, jednak wtedy postanowili dać sobie drugą szansę. Jak wiemy, historia lubi się powtarzać, więc czy i tym razem zatoczy koło? Kiedy jeden z internautów zapytał Bibi, czy ona i Simon wrócą do siebie, ta nie dała jednoznacznej odpowiedzi i stwierdziła, że niczego nie można być pewnym. Teraz na ten temat postanowił wypowiedzieć się Krystian.

Krystian, który wygrał trzecią edycję "Hotelu Paradise" nie ukrywał, że z Simonem łączy go wyjątkowa więź. Nic więc dziwnego, że kiedy zorganizował na swoim Instagramie "Q&A", większość pytań dotyczyła nowej dziewczyny Krystiana, lub właśnie związku jego przyjaciela z Bibi:

Czy twoim zdaniem Bibi i Simon mają jeszcze szansę wrócić do siebie?

Były partner Basi zawsze bardzo mocno trzymał za nich kciuki, a kiedy Simon przyjechał do Polski, Krystian był jedną z pierwszych osób, z którymi postanowił się zobaczyć. Dziś, poza Krystianiem, chyba tylko Nathalia, która mieszka z byłym chłopakiem Bibi, może znać go lepiej. Jak się okazuje, sprawa Simona i Bogusi wcale nie jest taka łatwa, a zwycięzca "Hotelu Paradise 3" postanowił skomentować ją na własny sposób:

Tylko mój przodek Krystian Nieleż I Aka Sułtan Zanzibaru może to wiedzieć.

Jak widać Krystiana nie opuszcza dobry humor. Sądzicie, że podchodzi do sprawy z takim dystansem, bo już wcześniej dostał alarmujące sygnały od Simona? To jednak nie jedyne, co powiedział na temat jednego z najgłośniejszych rozstań w "Hotelu Paradise 3".

Instagram/krystianferretti

Simon i Krystian byli sobie bliscy nie tylko w programie. Jak się okazuje, "Hotel Paradise" to wspaniała opcja nie tylko na przeżycie niezapomnianej przygody, ale również na poznanie prawdziwych przyjaciół. Już niejednokrotnie byliśmy świadkami tego, jak ogromnym wsparciem w prawdziwym życiu są dla siebie uczestnicy kontrowersyjnego programu. Czy w tak trudnych chwilach Simon może liczyć na Krystiana? Jak się okazuje, były chłopak Basi wcale się o niego nie martwi!

Uwierzcie mi, ten gość jest silny i dźwignie wszystko, a we mnie wsparcie będzie miał zawsze - wyznał Krystian.

Słowa Krystiana z pewnością nieco uspokoiły fanów "Hotelu Paradise", jednak to nie koniec wielkich wiadomości.

Instagram/krystianferretti

"Hotel Paradise 3": Krystian dostał wygraną! Kiedy podzieli pieniędzmi się z pozostałymi uczestnikami?

Krystian, który w finale trzeciej edycji "Hotelu Paradise" rzucił Złotą Kulą stając na polu 100 tysięcy zł, wygrał program w wielkim stylu. Uczestnik stwierdził, że Bibi i Simon zasługują na pieniądze w takim samym stopniu jak on i Basia, więc zamiast zgarnąć całą kasę do swojej kieszeni, postanowił podzielić się nią z pozostałą trójką finalistów. Ci, którzy nie wierzyli, że do przekazania nagrody naprawdę kiedyś dojdzie, mogą się poczuć conajmniej głupio. Dlaczego?

Jak się okazuje, Krystian Ferretti właśnie otrzymał wygraną z "Hotelu Paradise 3". Zwycięzca kontrowersyjnego show opublikował na swoim InstaStory zrzut ekranu, na którym widzimy przelew wysokości 90 tysięcy zł od TVN! Uczestnik natychmiast oznaczył na relacji Basię, Simona i Bibi!

Zapraszam w przyszłym tygodniu do Warszawy na wręczenie waszej działki - napisał Krystian.

Wygląda na to, że zapowiada się wielkie spotkanie ex! W końcu ani Basia i Krystian, ani Bibi i Simon nie są już razem. Sądzicie, że cała czwórka postanowi zobaczyć się we wspólnym gronie i jeszcze raz celebrować finał "Hotelu Paradise 3"?