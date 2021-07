"Hotel Paradise 3": Krystian Perretti dostał przelew z nagrodą! Ogłosił, co z nim zrobi! Podzieli się z finalistami?

W finale "Hotelu Paradise" zaskoczył wszystkich. Krystian Perretti, który wygrał 3. edycję programu wraz z Basią Pędlowską, w wielkim finale rzucił kulą, szokując nie tylko uczestników programu, ale również widzów przed telewizorami. Zdecydował się podzielić wygraną z pozostałymi finalistami show. Teraz pochwalił się przelewem. Czy zamierza dotrzymać obietnicy? Właśnie ogłosił, co zrobi z pieniędzmi, które już ma na koncie!

Krystian Perretti z "Hotelu Paradise" dostał wygraną, podzieli się z finalistami?

Gdy Krystian i Basia zwyciężyli w wielkim finale ostatniej edycji "Hotelu Paradise" mogli zatrzymać całą wygraną dla siebie. Jednak Perretti na "ścieżce lojalności" rozbił kulę na polu 100 tysięcy złotych. Zrobił to, by podzielić się wygraną również z Bibi i Simonem, którzy też dotarli do finału. Tym samym w ręce wszystkich czterech finalistów miało trafić po 25 tysięcy złotych (minus podatek).

screeny/TVN 7/ Instagram

Oczywiście wszyscy finaliści szybko wiedzieli, na co przeznaczą pieniądze. Sam Krystian chce rozwijać swój biznes, marzy też o restauracji. Bibi i Simon, którzy po programie długo byli razem, początkowo deklarowali, że chcieliby dołożyć do wspólnego mieszkania.

Chcemy zainwestować w siebie, w naszą rodzinę, w naszą relację. Następnym takim krokiem jest to mieszkanko, żebyśmy wreszcie razem zamieszkali - mówili w Dzień Dobry TVN

Jednak w ostatnich dniach Bibi i Simon ogłosili rozstanie, a to raczej zmienia plany, co do finansów. Tak czy inaczej każde z nich zainkasuje całkiem miłą sumkę.

Teraz Krystian pokazał, że otrzymał przelew z TVN, i to na całą kwotę - po odjęciu podatków jest to 90 tys. zł. Co zrobi z tą kwotą? Trzeba przyznać, że to naprawdę sporo pieniędzy! Zdradził to w jednej ze swoich ostatnich relacji na InstaStories.

Zapraszam w przyszłym tygodniu do Warszawy na wręczenie Waszej działki - napisał zwycięzca show.

Na dole wpisu oznaczył Basię, Bibi i Simona. Wszystko więc jasne! Już niebawem każdy z finalistów będzie miał na koncie 22.5 tys. zł.