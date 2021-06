"Hotel Paradise 3": Bibi komentuje rozstanie z Simonem: "Bardzo mi przykro…"

Simon i Bibi z "Hotelu Paradise" rozstali się. Ta informacja zaskoczyła fanów, ponieważ nic nie zapowiadało, że finaliści 3. sezonu tak szybko zakończą swój związek. Jako pierwszy o rozstaniu poinformował Simon. We wpisie na Instagramie oznajmił, że on i Bibi nie są już razem.

Jeżeli coś robię, to z sercem i uśmiechem. Jak kocham, to na zabój. Niestety. Starałem się, robiłem co w mojej mocy aby nasz związek przetrwał. Bardzo chciałem aby nasza miłość rozwijała się, znaczyła coś więcej. Nie wiem co mógłbym jeszcze zrobić ale już jest zbyt późno - wyznał Simon.

Teraz szokujące rozstanie skomentowała Bibi! Uczestniczka "Hotelu Paradise 3" opublikowała na swoim profilu na Instagramie serię filmików i zwróciła się do Simona. Co napisała?

"Hotel Paradise 3": Bibi komentuje rozstanie z Simonem

Po tym jak na Instagramie Simona pojawił się wstrząsający wpis, wszyscy czekali, aż głos w sprawie zabierze Bibi. Jak widać, uczestniczka trzeciej edycji "Hotelu Paradise" nie spodziewała się, że jej były partner postanowi właśnie dziś oznajmić światu całą prawdę, bo zaledwie kilka godzin wcześniej udostępniła na swoim InstaStories Q&A, a my tylko możemy wyobrazić sobie lawinę pytań dotyczących Simona. Bogusia w końcu zdecydowała się opublikować w mediach społecznościowych wpis. Jak widać, bardzo przeżyła ich rozstanie i jak sama przyznała - nigdy nie sądziła, że przyjdzie jej o tym pisać.

Mimo, iż bardzo w to wierzyliśmy nie udało się by Nasaz relacja trwała i rozwijała się 💔 Naprawdę bardzo mi przykro… Nie sądziłam, że będę kiedykolwiek pisała o Naszym rozstaniu :( Ale chce pamiętać tylko dobre chwile i o tym, że żadna nie jest stracona! Szymon jesteś niesamowity, dziękuję Ci za wszystko. Dużo Ci zawdzięczam i kibicuje Ci najmocniej jak się da!

Zawsze masz miejsce w moim sercu, bo bez Ciebie życie nie byłby takie same… DZIĘKUJĘ ❤️‍🔥 - wyznała Bibi.

Pod wpisem Bogusi natychmiast pojawiła się masa komentarzy, które w większości zawierały płaczące ze smutku emotikonki.

Bibi skomentowała rozstanie i opublikowała na Instagramie fragmenty z "Hotelu Paradise 3", na których widać jej najpiękniejsze chwile z Simonem.

Co takiego wydarzyło się pomiędzy tą dwójką, że Simon i Bibi postanowili zakończyć swoją relację raz na zawsze? Uczestnik "Hotelu Paradise 3", który dla miłości przeprowadził się do Polski, po raz kolejny zwrócił się do internautów i poruszył powody rozstania.

Dlaczego Simon i Bibi z "Hotelu Paradise" się rozstali?

Fani "Hotelu Paradise" są w szoku, że Simon i Bibi się rozstali. Choć jeszcze kilka dni temu byliśmy świadkami ich miłosnych wyznań, wspólnych zdjęć i filmików, a także snucia poważnych planów na przyszłość, okazało się, że związek Bibi i Simona znalazł się w grupie tych, które nie przetrwały próby czasu.

Ten weekend wiele wyjaśnił, a właściwie poniedziałkowy wieczór. Jestem pozytywnym, uśmiechniętym i radosnym człowiekiem. Jeżeli coś robię, to z sercem i uśmiechem. Jak kocham, to na zabój. Niestety. Starałem się, robiłem co w mojej mocy aby nasz związek przetrwał - tłumaczył Simon w swoim wpisie.

Po tych słowach wielu stwierdziło, że wina może leżeć po którejś ze stron. Tylko po której? Po reakcjach mediów i internautów Simon zadecydował, że jeszcze raz poruszy temat rozstania z Bibi:

Chciałem się wam pokazać jeszcze raz w tej sprawie, żeby nie było żadnego nieporozumienia, bo już widzę, że media piszą, próbują się do czegoś przyczepić, że kogo to wina była, czemu tak się stało, kto co zrobił. Tak naprawdę nikt niczego nie zrobił, tylko się nie mogliśmy dogadać. Ja nadal trzymam kciuki za Bibi. Bibi na mnie można liczyć. No czasami tak po prostu jest, życie to czy się dalej i tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. To była piękna przygoda, świetnie się bawiłem, super ludzi poznałem przez to wszystko. Nie załamujemy się, idziemy dalej i dowidzenia - mówił na InstaStory.

Jak się okazuje, czasami ogromne uczucia nie wystarczą, by stworzyć przyszłościową relację i choć drogi tych dwoje się rozeszły, oboje darzą siebie ogromnym szacunkiem i życzą sobie jak najlepiej.

Po tym jak Simon opublikował poruszający wpis o rozstaniu z Bibi, na jego InstaStory pojawiło się nagranie, na którym ze łzami w oczach i łamiącym się głosem opowiada o powodach wspólnej decyzji.

simonprice_hotelparadise3/Instagram Simon i Bibi rozstali się, ponieważ nie mogli się dogadać - a tak przynajmniej w dużym skrócie powiedział Simon. Chłopak utrzymuje, że nikt nie zrobił nikomu nic złego i nic takiego się nie wydarzyło. Fani są w szoku.