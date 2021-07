"Hotel Paradise 3": Bibi wróci do Simona? Zaskakujące wyznanie uczestniczki show po rozstaniu!

Ania z ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony" odpowiedziała na pytania internautów i zdradziła, czy po rozstaniu z Jakubem wciąż utrzymuje z nim kontakt. Była partnerka rolnika opowiedziała również o uczuciu, które pojawiło się między nimi na planie show TVP! Internauci pytali wprost, czy Ania jest już w nowym związku - jak odpowiedziała? Chodzi teraz na randki? Zobaczcie, co zdradziła podczas relacji na Instagramie! Ania rozpoczęła już nowy związek? Ania i Jakub poznali się na planie ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rolnik od samego początku nie ukrywał, że jest zachwycony swoją kandydatką i robił wszystko, żeby zdobyć jej serce. W finale show Ania i Jakub przyznali, że dali sobie szansę i są razem. Wszyscy fani "Rolnika" mocno im kibicowali i czekali na wiadomość o ich ślubnych planach. Niestety, kilka miesięcy po zakończeniu programu zamiast o zaręczynach usłyszeliśmy o rozstaniu Ani i Jakuba. Była para opublikowała wówczas oświadczenia, w których przyznali, że ich związek to już przeszłość. Teraz Ania zdradziła, czy przyjaźni się z Jakubem i jaki mają ze sobą kontakt. Czy była uczestniczka show rozpoczęła już nowy związek? Ania podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania internautów! Niestety, okazuje się, że była nie utrzymuje żadnych relacji z rolnikiem. Nie mamy żadnego kontaktu. Przyjaźń to jest bardzo mocne słowo i też się nie przyjaźnimy - powiedziała szczerze Ania. A jak Ania odpowiedziała na pytania, po co zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony" i czy zrobiła to po to, żeby zdobyć popularność na Instagramie? Do programu zgłosiłam się po to, żeby poznać Kubę. Zgłaszając się do programu w ogóle nie miałam pojęcia o tym, jak działa Instagram. Poza tym nie nie uważam,...