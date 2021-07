To jeszcze nie jest definitywny koniec związku Bibi i Simona z "Hotelu Paradise" ? Jest szansa, że była para da sobie jeszcze jedną szansę? Bibi szczerze odpowiedziała na pytania internautów i rozwiała wątpliwości w sprawie ewentualnego powrotu do Simona. Uczestniczka randkowego show TVN7 podczas relacji na InstaStories zdradziła, jak się czuje po rozstaniu z partnerem. Sprawdźcie, co powiedziała! Bibi z "Hotelu Paradise" komentuje rozstanie z Simonem Bibi i Simon tworzyli jedną z najsympatyczniejszych par w trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Widzowie mocno im kibicowali i mieli nadzieję, że ich związek przetrwa po programie. Niestety dziś wiemy już, że tak się nie stało. Dziś rano Simon opublikował na Instagramie szczery wpis w którym poinformował o rozstaniu z Bibi. (...) Ten weekend wiele wyjaśnił, a właściwie poniedziałkowy wieczór. Jestem pozytywnym, uśmiechniętym i radosnym człowiekiem. Jeżeli coś robię, to z sercem i uśmiechem. Jak kocham, to na zabój. Niestety. Starałem się, robiłem co w mojej mocy aby nasz związek przetrwał. Bardzo chciałem aby nasza miłość rozwijała się, znaczyła coś więcej. Nie wiem co mógłbym jeszcze zrobić ale już jest zbyt późno- napisał na Instagramie. Po oświadczeniu Simona w sieci pojawił się wpis Bibi, która również skomentowała rozstanie z partnerem. Mimo, iż bardzo w to wierzyliśmy nie udało się by Nasz relacja trwała i rozwijała się 💔 Naprawdę bardzo mi przykro… Nie sądziłam, że będę kiedykolwiek pisała o Naszym rozstaniu :(- napisała na Instagramie. Teraz Bibi odpowiedziała również na niektóre pytania internautów. Była partnerka Simona podczas relacji na InstaStories zdradziła m.in. jak się czuje po rozstaniu. Ale czy jest szansa,...