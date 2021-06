"Hotel Paradise 3": Fani martwią się o związek Bibi i Simona. W ogóle się nie widują! To koniec?!

Choć Bibi i Simon ostatecznie nie wygrali "Hotelu Paradise 3", nikt nie miał wątpliwości co do ich uczuć - aż do teraz. Simon wyznał, jak naprawdę wygląda jego relacja z Bibi. Fani są mocno zaniepokojeni.

Kiedy tylko Bibi i Simon zobaczyli się w "Hotelu Paradise 3", pomiędzy tą dwójką od razu zaiskrzyło. Fani kontrowersyjnego show z odcinka na odcinek mogli obserwować, jak ich relacja nabiera powagi, aż w końcu doczekali się szczerych, miłosnych wyznać i to Bibi i Simon jako pierwsi uczestniczy powiedzieli sobie magiczne "Kocham Cię". Para dotarła razem do wielkiego finału, jednak ostatecznie decyzją pozostałych uczestników to Krystian i Basia - którzy już nie są razem - stanęli na ścieżce to wygrania głównej nagrody. I mimo że emisja trzeciej edycji "Hotelu Paradise" już dobiegła końca, widzowie wciąż śledzą losy uczestników. Ku uciesze wszystkich Bibi i Simon ogłosili, że wciąż są parą, jednak fani nagle zaczęli mocno niepokoić się o ich związek. Uczestnik w końcu postanowił wyznać, jak naprawdę wygląda ich relacja. Czy Bibi i Simon okażą się kolejną parą, która ogłosi swoje rozstanie?

"Hotel Paradise 3": Simon szczerze o związku z Bibi. W ogóle się nie widują!

Kiedy "Hotel Paradise 3" dobiegł końca, fani programu w końcu mogli poznać wszelkie smaczki z prywatnego życia jego uczestników. Szybko okazało się, że Basia i Krystian nie są razem, a dziewczyna związała się Krzysztofem. Ogromnym zaskoczeniem okazał się również związek Kary i Marcina, a to, co wydarzyło się pomiędzy Simonem i Bibi dosłownie zszokowało internautów. Nagle wyszło na jaw, że para ma za sobą pierwsze trudne chwile, bo przystojniak z Kalifornii odwiedzając Polskę zaliczył wybryk i skok w bok. Choć Bibi mu to wybaczyła, czy aby na pewno pomiędzy tą dwójką jest wszystko w porządku? Fani zauważyli, że Simon, który postanowił wyprowadzić się ze Stanów Zjednoczonych i obecnie mieszka z Nathalią, wcale nie widuje się ze swoją dziewczyną, a na Instagramie gołym okiem widać, że tych dwoje większość czasu spędza osobno. Czyżby były to pierwsze oznaki kryzysu?

Bibi mieszka w innym mieście i jest trudno się spotykać tak często, jak byśmy chcieli, ale niebawem wyprowadzamy się razem i będzie bajka - wyznał Simon na swoim InstaStory.

Uff. Wygląda na to, że fani "Hotelu Paradise 3" mogą odetchnąć z ulgą, a plany Simona i Bibi dotyczące wspólnej przeprowadzki do Krakowa są nadal aktualne! Jak widać, prawdziwa miłość jest w stanie pokonać wszelkie kilometry i przeciwności losu, a pomiędzy tą dwójką układa się lepiej niż świetnie! Najlepszym potwierdzeniem na to jest odpowiedz Simona na pytanie jednego z internautów - "Czy jesteście szczęśliwi z Bibi?"

Jak najbardziej - napisał Simon.

Co więcej, okazuje się, że Bibi dosłownie przewróciła życie rodziny Simona do góry nogami, bo uczestnik "Hotelu Paradise 3" wyznał, że do Polski przeprowadza się również jego mama! Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?

Jeżeli martwiliście się o przyszłość związku Simona i Bibi z "Hotelu Paradise 3", możecie odetchnąć z ulgą. Choć para nie spotyka się tak często, jak by tego chciała, ich wspólne plany nie uległy zmianie! Uczestnicy kontrowersyjnego show już szukają wspólnego mieszkania w Krakowie, a Simon nie ma wątpliwości, że kiedy razem zamieszkają, będzie już tylko lepiej!

simonprice_hotelparadise3

Simon postanowił urządzić na swoim profilu na Instagramie "Q&A" i odpowiedzieć na pytania obserwatorów. Uczestnik "Hotelu Paradise 3" wyznał, że on i Bibi są ze sobą bardzo szczęśliwi. Jak widać miłość tej dwójki dosłownie kwitnie!

simonprice_hotelparadise3

Co więcej, do Polski ma się przeprowadzić również mama Simona. Jak widać, rodzina ma dla uczestnika "Hotelu Paradise 3" ogromne znaczenie, a związek z Bibi dosłownie wywrócił jego życie do góry nogami!