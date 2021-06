Uczestnik "Hotelu Paradise" już się oświadczył! Fani: "Szybko poszło"

Robert z "Hotelu Paradise 2" kilka dni temu poinformował, że jest w nowym, szczęśliwym związku. Jego wybranką jest Sylwia Stasińska, piękna miss pochodząca z Chełma. Ich miłość była zaskoczeniem dla wszystkich fanów, ponieważ do tej pory łączyli go z Magdą, z którą był w programie. Uczestnicy musieli utrzymywać w tajemnicy swoje relacje aż do zakończenia drugiej edycji programu. Dziś wiemy, że Magdę i Roberta nie łączą już nawet przyjacielskie stosunki, a Robert jest szczęśliwie zakochany w Sylwii. W sieci pojawiły się nawet plotki o ich zaręczynach! Czy to możliwe, że tak szybko podjęli tak ważne decyzje? Zakochani postanowili skonfrontować te wieści. Co powiedzieli? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Robert ma nową dziewczynę! Pokazał wspólne zdjęcia! To piękna Miss! Robert z "Hotelu Paradise 2" oświadczył się nowej dziewczynie? Znajomość Magdy i Roberta zakończyła się z hukiem, co było szokiem dla wielu fanów " Hotelu Paradise 2 ", którzy pokładali w nich nadzieję. Magda o rozstaniu z Robertem poinformowała tuż po ostatniej "pandorze" w wyniku której musieli pożegnać się z programem, natomiast Robert wypowiedział się nieco później, a jego słowa nie pozostawiały złudzeń: Moja relacja z Magdą, którą mogliście widzieć w hotelu, również się skończyła PONAD pół roku temu. Była to burzliwa relacja do której nawet myślami nie chce wracać i wolę by tak zostało - pisał Od rozstania z Magdą minęło kilka miesięcy, a Robert zakochał się ponownie. Aktualnie jego wybranką jest Sylwia Stasińska, piękna miss, która w wyborach Miss Polonia 2018 zakwalifikowała się do Top 5 najpiękniejszych Polek. Robert i Sylwia nieśmiało pokazują się na Instagramie, a zainteresowanie ich...