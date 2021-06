Nathalia już pocieszyła się po Marcinie? Zamieszkała z innym przystojniakiem z "Hotelu Paradise 3"! 

W trzeciej edycji " Hotelu Paradise " Bibi i Simon byli nierozłączni od samego początku. Choć fani kontrowersyjnego show nie kryli swojego smutku, kiedy dziewczyna nagle odpadła z programu, Bibi wróciła w wielkim stylu i razem ze swoim partnerem dotarła do samego finału! Ostatecznie to Krystian i Basia otrzymali możliwość rozbicia złotej kuli , jednak nikt nie miał wątpliwości, że to ich konkurenci zgarnęli największą wygraną - miłość. Nagle okazało się, że po powrocie z Zanzibaru pomiędzy tą dwójką nie zawsze było kolorowo, a podczas jednej z imprez Simon dopuścił się małego skoku w bok . Czy to wpłynęło na ich relację? Uczestnik "Hotelu Paradise 3" w końcu odniósł się do całej sprawy i zdradził, czy on i Bibi zdecydują się na wspólne mieszkanie, czy ich drogi jednak się rozejdą. "Hotel Paradise 3": Simon o zdradzeniu Bibi. Po wszystkim zamieszkają razem? W "Hotelu Paradise 3" Bibi i Simon nie szczędzili sobie wielkich słów i poważnych deklaracji, a oglądając rozwój ich relacji w programie, wszyscy zastanawiali się, czy ich związek przetrwał. Choć po finale oboje przyznali, że są nadal razem i nie mogli się doczekać, by w końcu móc przestać się ukrywać i powiedzieć fanom całą prawdę, okazało się, że tych dwoje przeszło prawdziwą próbę. Uczestnicy trzeciej edycji "Hotelu Paradise 3" mogą pochwalić się ogromną rozpoznawalnością, która niestety dostarcza również wielu problemów. Jak się okazuje, kiedy jakiś czas temu Simon bawił się w jednym z warszawskich klubów, został przyłapany na gorącym uczynku - całując Monikę z Teamu X. Bibi o wszystkim się dowiedziała i postanowiła wybaczyć chłopakowi, który - jak sama mówiła w rozmowie z portalem Jastrzabpost, był bardzo...