"Hotel Paradise": Basia szczerze o związku z Krzysztofem! Para ma pewien problem

Basia z "Hotelu Paradise" wygrała program w parze z Krystianem. Choć ich związek nie należał do najłatwiejszych, fani wierzyli, że miłość, która parę połączyła, przetrwa także po powrocie do Polski. Tymczasem okazało się, że Basia i Krystian zakończyli swoją relację zaledwie 2 tygodnie po przylocie do kraju, a w ich życiu od czasu pobytu na Zanzibarze wiele się pozmieniało.

O związku Krzysztofa i Basi wygadała się już wcześniej Bibi, ale gdy para oficjalnie potwierdziła swoją relację fani i tak zareagowali zaskoczeniem. Większość osób życzyła parze dobrze i zauważała, jak bardzo do siebie pasuje. Jednak niektórzy zareagowali dość oschle i wygląda na to, że wciąż piszą nieprzyjemne komentarze w kierunku Basi i Krzysztofa. Uczestniczka nigdy dotąd nie mówiła jak sobie z takimi opiniami radzi. Aż do teraz. Zobaczcie, co powiedziała Basia!

"Hotel Paradise": Internauci nie wierzą w związek Krzysztofa i Basi?

To normalne, że widzowie programów takich jak "Hotel Paradise" dają się ponieść wielu emocjom, jakie te programy za sobą niosą. Wiele osób wyobraża także sobie, że piękne słowa i uczucia, które padły przed kamerami będą odzwierciedleniem w rzeczywistości. Związek Basi i Krystiana, zawsze zachwycał fanów szczerością i zaangażowaniem tych dwojga. Wystarczy sobie przypomnieć moment, w którym Basia wróciła do programu - wtedy dopiero było widać, jak Krystian bardzo za nią tęsknił. Mimo tylu romantycznych momentów, para nie była w stanie przetrwać w codzienności.

Oboje więc zaczęli się przyjaźnić i układać swoje życie na nowo. To wtedy właśnie Basia związała się z Krzysztofem. Nie wszyscy fani jednak przyjęli wiadomość o tej relacji z radością i wygląda na to, że nie mogą się z tym pogodzić aż do teraz.

- Czy ludzie mają problem o Twój związek z Krzyśkiem - zapytał jeden z fanów na Q&A Basi na jej Instagramie. - Niektórzy nadal mają problem, chociaż mnie to guzik interesuje, szczerze mówiąc. Nikt mi nie będzie mówił jak mam żyć i z kim. Ważne jest dla mnie to, jak my się razem ze sobą czujemy i to, że jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy dla siebie, a nie dla innych - odpowiedziała pewnie uczestniczka.

Instagram/basia pędlowska

Basia podeszła do sprawy bardzo jasno i konkretnie. Szczęście z Krzysztofem jest dla niej najważniejsze. Zresztą uczestnicy wciąż mówią o sobie, pokazują wspólne zdjęcia i wciąż się odwiedzają, a nawet planują wspólną przyszłość. Wygląda na to, że są naprawdę zakochani, a to oznacza, że zdanie fanów nic w tej kwestii nie zmieni.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Basia pochwaliła się odważnym zdjęciem. Reakcja Krzysztofa bardzo wymowna!

Basia przyznała jasno, że zdanie uszczypliwych fanów co do jej związku, w ogóle ją nie interesuje. Dla niej najważniejsze są jej uczucia i szczęście u boku Krzysztofa. Podczas Q&A, Basia przyznała również, że ma trudny charakter, jednak stara się nad nim pracować.

basia.pedlowska_hotelparadise3/Instagram

Basia i Krzysztof są w sobie bardzo zakochani. Sami przyznają, że ich związek jest oparty na przyjaźni i dlatego tak wspaniale się rozwinął:

Cieszę się, że mam u swego boku Kogoś, kto wie, jaka jestem i to akceptuje, Kto dba, wspiera bez względu na wszystko i kiedy trzeba potrafi postawić do pionu 🤣🥰 w tym wszystkim jednak pozwala na to abym zawsze pozostawała sobą. Kogoś, Kto nie tylko wymaga, ale i daje od siebie... - pisała o Krzysztofie Basia na swoim Instagramie.

Basia i Krystian byli z pewnością jedną z najmocniejszych par "Hotelu Paradise". Jednak ich ciągłe kłótnie i brak porozumienia zdecydował o tym, że nie mogli stworzyć udanego związku po programie. Mimo że wielu uczestników tak o nich uważało, to i tak stanęli za ich plecami podczas wielkiego finału, dzięki czemu para wygrała program. Dziś jednak są przyjaciółmi, a Basia swe szczęście buduje u boku Krzysztofa.