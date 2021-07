"Hotel Paradise 3": Krystian zostanie ojcem?! Przekazał wielką nowinę! 

"Hotel Paradise 3" przyniósł jego widzom ogromne zaskoczenie, a to, co wydarzyło się po tym jak uczestnicy wrócili już do Polski, przerosło najśmielsze oczekiwania fanów. Krystian i Basia, którzy wygrali trzecią edycję programu, potwierdzili swoje rozstanie, a kilka dni później okazało się, że dziewczyna związała się z innym uczestnikiem - Krzysztofem. Czy mimo to wciąż ma kontakt ze swoim byłym partnerem? Kiedy podczas finału " Hotelu Paradise 3 " uczestnik rzucił kulą, mina Basi mówiła sama za siebie. Teraz szczerze wyznała, co sądzi o zachowaniu Krystiana pod koniec programu. "Hotel Paradise 3": Basia o zachowaniu Krystiana w programie. Nie utrzymują już kontaktu? Miłosne perypetie w Basi i Krystiana "Hotelu Paradise 3" przyprawiły widzów o prawdziwy zawrót głowy. Ta para budziła ogromne emocje, a moment, w którym dziewczyna wróciła do programu i wpadła w ramiona Krystiana wielu uważa za ten najbardziej wzruszający w historii całej edycji. Choć na antenie TVN 7 fani programu obserwowali wzloty i upadki Basi i Krystiana, oraz ich liczne kłótnie , tych dwoje dotarło do samego finału "Hotelu Paradise 3" ! Co więcej, decyzją pozostałych uczestników, to właśnie oni dostali szansę na rozbicie Złotej Kuli, z czego - ku zaskoczeniu widzów - postanowił skorzystać Krystian i to stając na polu 100 tysięcy złotych. Kiedy Złota Kula rozbijała się o podłogę, mina Basi mówiła sama za siebie, tymczasem okazało się, że uczestnik wcale nie ma zamiaru zgarnąć dla siebie całej wygranej, a wręcz przeciwnie - podzielić się z nią Bibi i Simonem oraz swoją partnerką. Czy Basia ma o to do niego żal? Podczas ostatniego "Q&A", które uczestniczka urządziła na swoim profilu na Instagramie, jeden z...