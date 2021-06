"Hotel Paradise 3": Basia i Krystian nie mają ze sobą kontaktu? Ma do niego żal o zachowanie w programie?

"Hotel Paradise 3" przyniósł jego widzom ogromne zaskoczenie, a to, co wydarzyło się po tym jak uczestnicy wrócili już do Polski, przerosło najśmielsze oczekiwania fanów. Krystian i Basia, którzy wygrali trzecią edycję programu, potwierdzili swoje rozstanie, a kilka dni później okazało się, że dziewczyna związała się z innym uczestnikiem - Krzysztofem. Czy mimo to wciąż ma kontakt ze swoim byłym partnerem? Kiedy podczas finału "Hotelu Paradise 3" uczestnik rzucił kulą, mina Basi mówiła sama za siebie. Teraz szczerze wyznała, co sądzi o zachowaniu Krystiana pod koniec programu.

"Hotel Paradise 3": Basia o zachowaniu Krystiana w programie. Nie utrzymują już kontaktu?

Miłosne perypetie w Basi i Krystiana "Hotelu Paradise 3" przyprawiły widzów o prawdziwy zawrót głowy. Ta para budziła ogromne emocje, a moment, w którym dziewczyna wróciła do programu i wpadła w ramiona Krystiana wielu uważa za ten najbardziej wzruszający w historii całej edycji. Choć na antenie TVN 7 fani programu obserwowali wzloty i upadki Basi i Krystiana, oraz ich liczne kłótnie, tych dwoje dotarło do samego finału "Hotelu Paradise 3"! Co więcej, decyzją pozostałych uczestników, to właśnie oni dostali szansę na rozbicie Złotej Kuli, z czego - ku zaskoczeniu widzów - postanowił skorzystać Krystian i to stając na polu 100 tysięcy złotych. Kiedy Złota Kula rozbijała się o podłogę, mina Basi mówiła sama za siebie, tymczasem okazało się, że uczestnik wcale nie ma zamiaru zgarnąć dla siebie całej wygranej, a wręcz przeciwnie - podzielić się z nią Bibi i Simonem oraz swoją partnerką. Czy Basia ma o to do niego żal? Podczas ostatniego "Q&A", które uczestniczka urządziła na swoim profilu na Instagramie, jeden z obserwatorów postanowił zapytać ją, czy sądzi, że Krystian zachował się źle. Basia postanowiła udzielić bardzo szczerej odpowiedzi i nie ukrywa, że była naprawdę zdziwiona.

Wręcz przeciwnie. Uważam, że zachował się naprawdę honorowo. Byłam, za tym, żeby podzielić te pieniądze, więc cieszę się, że tak się stało. I też powiedziałam, że jestem z niego bardzo dumna, jedyne to co mnie zdziwiło, to rzut kulą, bo sam Krystian mówił, że do końca nie wiedział, czy to zrobi, czy nie - wyznała.

Jednak to nie finał "Hotelu Paradise 3", a to, co wydarzyło się tuż po nim, było dla widzów największym zaskoczeniem, bo okazało się, że Basia i Krystian postanowili się rozstać. W rozmowie z Party.pl uczestnik zdradził prawdziwe powody końca ich związku, a codzienność szybko zweryfikowała ich relację. Dwa tygodnie które razem spędzili w Polsce po powrocie z Zanzibaru, zamiast ich do siebie zbliżyć, sprawiły, że Basia i Krystian bardzo się od siebie oddalili. Jednak Basia faktycznie odnalazła prawdziwą miłość i swoją drugą połówkę w "Hotelu Paradise 3", a okazał nią Krzysztof. Kiedy uczestnicy potwierdzili informacje o swoim związku, fani nie kryli radości, jednak wielu wciąż zastanawia się, jak wyglądają relacje Basi z Krystianem. Czy ze względu Krzysztofa i to, co działo się pomiędzy nimi w "Hotelu Paradise 3" dziewczyna postanowiła zerwać kontakt ze swoim byłym partnerem?

Mamy kontakt ze sobą jak najbardziej. To, że się rozstaliśmy to jest jedno, ale postawiliśmy na przyjaźń, na wspieranie się i tak właśnie jest. Ja na przykład z całego serducha trzymam za niego kciuki bo chciałabym, żeby był szczęśliwy w końcu - powiedziała Basia, odpowiadając na jedno z pytań zadanych przez obserwatorów.

Wygląda na to, że Basia i Krystian faktycznie postanowili zostać przyjaciółmi. Musimy przyznać, że trzecia edycja "Hotelu Paradise" okazała się naprawdę przewrotna.

Basia postanowiła odpowiedzieć na pytania swoich fanów i urządziła dla nich "Q&A". Jak się okazuje, internauci byli bardzo zainteresowani jej relacją z Krystianem. Jeden z obserwatorów uczestniczki postanowił poruszyć temat samego finału "Hotelu Paradise 3" i tego, że Krystian rzucił kulą. Choć w programie mogliśmy zobaczyć, jak przez chwilę w oczach Basi maluje się strach okazuje się, że było to jedynie ogromne zaskoczenie. Dziewczyna jest bardzo szczęśliwa, że Krystian postanowił rzucić kulą i przyznała, że sama była za tym, by podzielić się wygraną.

Co więcej, choć wspólna, miłosna droga Basi i Krystiana po "Hotelu Paradise 3" dobiegła końca, okazuje się, że uczestnicy wciąż mają ze sobą kontakt. Dziewczyna wyznała, że postanowili się przyjaźnić i bardzo się wspierają, a ona sama trzyma mocno kciuki za swoje byłego partnera.

Choć Krystian nie okazał się tym jedynym, Basia i tak odnalazła w "Hotelu Paradise 3" prawdziwą miłość. Dziś dziewczyna jest w związku z Krzysztofem, z którym w programie łączyła ją bardzo silna, przyjacielska więź. Nikt nie ma wątpliwości, że tych dwoje bardzo do siebie pasuje.