"Hotel Paradise": Basia wróciła do programu! Fani wzruszeni jej powrotem: "Łzy mi się polały"

Były domysły, spekulacje, plotki, ale teraz to już pewność - Basia Pędlowska wróciła do "Hotelu Paradise" i miała naprawdę mocne wejście. Oczywiście to była fantastyczna wiadomość nie tylko dla Krystiana, który czekał na swoją partnerkę kilka tygodni, ale przede wszystkim dla fanów programu, którzy odkąd tylko Basia pożegnała się z show, czekali na jej powrót.

Jak zatem komentują jej wejście? Sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Fani komentują powrót Basi do programu

Kiedy Basia odpadła z programu, atmosfera w "Hotelu Paradise" przez dłuższy czas była napięta. Jak wiadomo, do odejścia Basi przyczyniła się Luiza, która mając immunitet, stanęła za Krystianem. Basia nie mając wyboru, wybrała wówczas Kamila, który ostatecznie przekreślił jej dalszy udział w programie.

Odejście uwielbianej uczestniczki wywołało łzy nie tylko wśród uczestników, ale nawet wśród obsługi hotelu. Podobnie zareagowało również wielu fanów, którzy nie mogli pogodzić się z zagraniem Luizy, które poskutkowało pożegnaniem się Basi z "Hotelem Paradise". Przez kilka ostatnich tygodni wielu z nich mocno trzymało kciuki, że produkcja show zdecyduje się przywrócić Basię. I podczas ostatniego Rajskiego Rozdania, tak właśnie się stało!

Wejście Basi było naprawdę wzruszające. Krystian od razu rzucił się swojej ukochanej w ramiona, a w jego oczach chyba pojawiły się nawet łzy wzruszenia. Również fani show przyznali, że ten moment wywołał w nich ogromne emocje, a niektórzy nawet... popłakali się!

- No nareszcie! - CZEKAŁAM NA TOO❤️ - Aż się wzruszyłam - No i się popłakałam ❤️ - Nareszcie 👏👏👏super ❤️ - Łzy mi się polały !!!!😍 - Huuuuurrrra❤️ - piszą fani.

A jaka była Wasza reakcja na powrót Basi? Też tak bardzo się ucieszyliście?

Krystian przez cały czas wierzył, że jego partnerka wróci do show. Podczas ostatniego Rajskiego Rozdania znów mógł przytulić swoją ukochaną Basię! Myślicie, że uda im się dotrwać do finału 3. edycji "Hotelu Paradise"?

Mat. prasowe

A na koniec - przeżyjmy ten wzruszający moment powrotu Basi jeszcze raz!