"Hotel Paradise 3": Basia i Krystian nie będą w finale? Zaliczyli kolejną kłótnię! Fani: "Porażka"

Kiedy Basia i Krystian spotkali się w "Hotelu Paradise 3". Pomiędzy tą dwójką od razu zaiskrzyło. Ci uczestnicy jednak od samego początku wzbudzali spore kontrowersje wśród widzów, którzy raz im dopingowali, a raz wręcz błagali o to, by któreś z nich w końcu wróciło do Polski. Nieoczekiwanie, kiedy dziewczyna po raz kolejny pojawiła się w programie, wszyscy byli szczęśliwi, jednak jak się okazuje - nie na długo. Fani reality-show coraz bardziej wątpią w to, że Basia i Krystian są razem po programie i zdecydowanie nie chcą, by tych dwoje znalazło się w finale trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Dlaczego? Wszystko przez to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku. Zachowanie Basi i Krystiana skomentowała nawet sama Klaudia El Drusi. Chłopak zwala całą winę na uczestniczkę?

Ostatnie wydarzenia w "Hotelu Paradise 3" były dla jego uczestników prawdziwym testem. Klaudia El Dursi postanowiła sprawdzić, na ile programowe pary się znają i wyszło na to, że Basia i Krystian wiedzą o sobie tyle co nic! Widzowie, którzy byli świadkami ich odpowiedzi, aż przecierali oczy ze zdziwienia, bo niemal na wszystkie zadane im pytania, ta dwójka odpowiedziała źle, a Basia nie wiedziała nawet, jak ma na imię mama Krystiana! Po tym, co zostało wyemitowanie na antenie TVN7 fani trzeciej edycji "Hotelu Paradise" nie zostawili na parze suchej nitki, a Krystian nie krył swojego rozczarowania Basią. Za niepowodzenie w zadaniu zwalił całą winę na nią? Najlepsze, że tuż przed "egzaminem", uczestniczka była pewna, że pójdzie im świetnie!

- Jesteś na mnie zły - pytała Basia. - Troszeczkę. Nie poruszaliśmy takich głównych tematów, nie pytaliśmy się o rodziców, mówiłaś, że nie będą o to pytać, a przecież pytali. Chciałem to poruszyć - mówił Krystian. - Daliśmy dupy chyba na pięciu pytaniach - dodał, podkreślając, że ma zamiar się pakować.

Tym razem przed powrotem do Polski, Basię i Krystiana uchroniła jedynie decyzja Bibi i Simona. Okazało się, że para która jest ze sobą od samego początku programu wypadła w teście najgorzej - razem z Sarą i Maurycym, których ostatecznie faworyci widzów "Hotelu Paradise 3" odesłali do domu. Wyszło na to, że Krystian i Basia mają wiele nieprzepracowanych tematów, a o niektórych rzeczach w ogóle nie rozmawiają.

- Szkoda, że mamy temat tabu i są nim rodzina i związki, bo w ogóle o tym nie gadamy - mówił Krystian. - Dla mnie to są tematy, których nie chcemy tutaj poruszać i dlatego jestem na siebie zła strasznie. To mnie najbardziej boli - stwierdziła przed kamerami Basia. - Uratowali nam tyłek i tylko im jestem wdzięczna - dodała, odnosząc się do decyzji Bibi i Simona.

Basia przyznała, że czuje ogromne poczucie winy i wie, że Krystian jest na nią zły, a wstyd jest jej zwłaszcza za sprawę związaną z jego mamą. Wygląda na to, że w powodzenie związku tej dwójki zaczęła wątpić nawet Klaudia El Dursi, która pozwoliła sobie na mocny komentarz:

Krystian i Basia, to jest chyba dokładnie tak jak wy mówicie, że jesteście jak takie typowe włoskie małżeństwo. Spieracie się naprawdę na wielu płaszczyznach. Znacie się, ale zawsze jedno musi postawić na swoim, co w naszym teście nie wyszło za dobrze.

Fani programu uważają, że Basia i Krystian właśnie udowodnili, że wcale nie zasługują na to, by znaleźć się w finale trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Zdaniem wielu, to nie Sara i Maurycy, a oni powinni tym razem pożegnać się z Zanzibarem i dostać bilet powrotny do Polski.

- Baśka i Krystian niby tak się znają... bzykają, a nic o sobie nie widzą... porażka... Bibi i Szymon powinni wywalić Baśkę i Krystiana Już Kornelia i Krzysiek więcej o sobie wiedzą. No porażka totalna - Lubię Basię i Krystiana ale należało im się odpaść. Bo tak na prawdę więcej się sprzeczają niż ze sobą rozmawiają. A Bibi i Szymon? Chwila przed finałem a oni zostawiają największą konkurencję dla siebie 😂 i jeszcze są pewni że oni w finale wygrają z Basią i Krystianem. Hmm no nie byłabym tego taka pewna. - Jedna z lepszych par i się nie znają 😢 - Mniej miziania więcej rozmawiania - Baśka z Krystianem są ze sobą od samego początku, a nie wiedzą o sobie podstaw, niech może jeszcze wygrają 🙃 - Nie wiem jak można przebywać ze sobą dwa miesiące i nie znać imienia matki faceta. - Basia z Krystianem są od początku razem, a nic o sobie nie wiedzą 🤦🏻‍♀️ ona nawet nie wie, jak jego mama ma na imię 🙄 to co oni robią skoro nic o sobie nie wiedzą, tylko wiedzą jak co wieczór chować się za łóżko 😂 moim zdaniem Sara powinna zostać z Maurycym 😉

Czyżbyśmy właśnie byli świadkami początku końca relacji Basi i Krystiana? Niektórzy uważają, że w realnym życiu dziewczyna spotyka się z innym uczestnikiem kontrowersyjnego show! Sądzicie, że Bibi i Simon dokonali słusznego wyboru?

Ich zachowanie skomentowała nawet sama Klaudia El Dursi. Prowadząca "Hotelu Paradise 3" stwierdziła, że naprawdę często się ze sobą spierają, a Krystian i Basia nie ukrywają, że tematy takie jak rodzina i związki to dla nich prawdziwe tabu.