"Hotel Paradise 3": Marcin i Kara już razem mieszkają?! Zaskakujące słowa uczestnika 

Bibi i Simon byli największymi faworytami widzów " Hotelu Paradise 3 ". Fani programu, którzy obserwowali jak z odcinka na odcinek narasta uczucie pomiędzy tą dwójką, nie mieli wątpliwości, że to właśnie oni będą mieli szansę na rozbicie Złotej Kuli. Ku ogromnemu zaskoczeniu, kiedy doszło do podjęcia ostatecznej decyzji okazało się, że wszyscy uczestnicy - poza Karą i Marcinem - zdecydowali się stanąć za Basią i Krystianem, typując ich na zwycięzców trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Dlaczego? Choć Bibi była pewna, że Nathalia nie stanęła za nią i Simonem przez sytuację z Karą i Marcinem, uczestniczka w końcu postanowiła zdradzić, co naprawdę nią kierowało. O tym nie mieli pojęcia nawet najwierniejsi fani kontrowersyjnego show! Nathalia zdradziła, dlaczego stanęła za Basią i Krystianem Finał "Hotelu Paradise 3" przyniósł prawdziwy ogrom emocji. Decyzją uczestników, to właśnie Krystian i Basia dostali szansę na rozbicie Złotej Kuli, a co więcej Krystian postanowił sam rozbić kulę. Uczestnik stając na polu 100 tysięcy złotych wypuścił ją z rąk i ku zaskoczeniu widzów, stwierdził, że ma zamiar podzielić się wygraną z Simonem, Bibi i oczywiście Basią. Widzów wciąż jednak zastanawiał fakt, dlaczego za Bibi i Simonem stanęli jedynie Kara i Marcin. Co więcej, w rozmowie z portalem Jastrząb Post uczestniczka przyznała, że gdyby to ona miała w rękach Złotą Kulę, nie oddałaby nagrody drugiej finałowej parze. Krystian i Basia mieli też inną sytuację, bo parę dni wcześniej, gdyby nie my, to by odpadli z programu. Krystian zachował się honorowo. Ale my nic im nie wisieliśmy. I w ogóle nikt by z nas też kulą nie rzucił, bo nie było takiej potrzeby - stwierdziła Bibi. Szybko jednak okazało się, że...