Krystian z "Hotelu Paradise" w rozmowie z Party.pl zdradził, że jego związek z Basią nie przetrwał próby czasu! Okazuje się, że para, której kibicowało tysiące widzów programu, dość szybko postanowiła się rozstać. Dlaczego Krystian i Basia już nie są razem i kto podjął decyzję o rozstaniu? Sprawdźcie, co powiedział nam uczestnik trzeciej edycji hitu TVN 7!

Basia i Krystian tworzyli zgrany duet od samego początku trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Wydawało się, że między uczestnikami programu narodziło się prawdziwe uczucie, które ma szansę przetrwać również poza hotelem. Basia i Krystian dotrwali razem do samego finału i jak już wiemy pokonali pozostałe pary- Krystian w ostatnim odcinku "Hotelu Paradise" zaskoczył wszystkich i rozbił kulę i zgarnął 100 tysięcy złotych, którymi postanowił się podzielić.

Dziś z pewnością wszyscy fani programu zastanawiają się, czy Basia i Krystian wciąż są razem. Niestety, Krystian przed naszą kamerą zdradził, że ich związek to już przeszłość!

Krystian opowiedział nam, co działo się między nim a Basią zaraz po tym, jak skończyła się trzecia edycja "Hotelu Paradise" i opowiedział o powodach rozstania.

Nie wiem, czy to czyjaś wina. Ja chodziłem na imprezy, Basia jest mniej imprezowa. Nie korzystałem wtedy z telefonu, nie odpisywałem. Ja nie chcę takiego związku, że muszę być ciągle pod telefonem. Ale tęsknie za nią, szczególnie teraz, bo mamy bardzo słaby kontakt. Oboje doszliśmy do porozumienia, mimo że było uczucie, które nas łączyło, może nawet łączy, ale ja jeszcze potrzebuję się wyszaleć. Basia mi nie potrafiła tego luzu dać - podsumował.

Kto podjął ostateczną decyzję? Posłuchajcie, co powiedział nam Krystian!

Niestety, związek jednej z najpopularniejszych par z trzeciej edycji "Hotelu Paradise" nie przetrwał próby czasu. Co ciekawe, niektórzy internauci jeszcze przed finałem podejrzewali, że Basia i Krystian nie są już parą.

Krystian powiedział, że Basia poświęcała mu za dużo uwagi, z kolei on nie lubi być w ten sposób traktowany:

Przez 24 godziny na dobę nie mogłem poświęcać drugiej osobie sto procent uwagi i ciągle zapewniać o uczuciach. To mi przeszkadzało, było tego za dużo. Te dwa tygodnie nam zaszkodziły, dlatego Basia wróciła do Gdańska. Mieliśmy jakieś plany, ale jak się rozdzieliliśmy, to doszliśmy do wniosku, że to nie jest to - mówi nam Krystian.