Już jutro, 14 września kolejny odcinek "Azja Express". Co się w nim wydarzy? Dramatyczne chwile przeżyją Hanna Lis i Łukasz Jemioł! Pojadą z kierowcą, który, będzie gnał pod prąd, mało tego nie będzie wiedział gdzie jedzie, nie będzie się też odzywał!

Ty widziałaś co on zrobił? Zaraz stracę życie! - mówi przerażony Łukasz Jemioł.

Na bank nie ma prawa jazdy - dodaje Hanna Lis.

On nie wie gdzie jedzie! - krzyczy Jemioł

On nas zabije po prostu! - dodaje Lis - To trzeba mieć wyjątkowego pecha, żeby na taką ofermę trafić - dodaje w nerwach.

Nie wierze w to co się dzieje, jedziemy pod prąd, to jest jakaś masakra! - mówi zrezygnowany Jemioł

To zły sen! - wróży Lis.