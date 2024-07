Grażyna Torbicka pojawiła się jako gość w programie "Dzień Dobry TVN"! Jeszcze jakiś czas temu plotkowało się, że gwiazda, po odejściu z TVP, dostanie pracę w TVN. Kiedy dziennikarka pojawiła się w studiu programu śniadaniowego, nic dziwnego, że temat jej przejścia do TVN znów wrócił. Tymczasem Grażyna Torbicka opowiadała o swojej wizycie na Festiwalu Filmowym w Cannes, na który została zaproszona przez jedną z marek kosmetycznych, której jest twarzą. Jak wspomina swój pobyt? Przy okazji gwiazda zdradziła, że była tam już po raz... 19!

Mój pobyt w Cannes był związany z filmem i kinem. To był mój 19. raz! Jak ja sobie to uświadomiłam, to sobie pomyślałam, że jest to coś niesamowitego! - mówi Torbicka.