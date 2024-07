"Familiada" nie zniknie z anteny! Władze Telewizji Publicznej zdementowały wcześniejsze plotki o możliwym zakończeniu słynnego teleturnieju. Na szczęście Karol Strasburger, który jeszcze kilka dni temu zamartwiał się o swoją przyszłość w TVP, może odetchnąć z ulgą, bo jego program jest bardzo ceniony przez nowe władze. Zespół rzecznika prasowego TVP w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl zapewnił, że "Familiada" wciąż będzie pojawiać się na antenie TVP2.

Doniesienia dotyczące programu potwierdził również sam producent. Ryszard Krajewski przyznał, że już jesienią będziemy mogli zobaczyć kolejną edycję teleturnieju.

Kolejna edycja „Familiady” będzie na pewno na antenie TVP2 jesienią tego roku. Program ma wciąż niesłabnącą oglądalność. Osoby, które w tej chwili kierują Dwójką świetnie wiedzą, co to jest dobra telewizja i doskonale znają wartość swoich flagowych programów, a do takich należy przecież „Familiada”.