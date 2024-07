Koniec teleturnieju "Familiada"?! Prowadzący program Karol Strasburger boi się o pracę w Telewizji Publicznej. Nie jest tajemnicą, że nowy prezes Jacek Kurski bez sentymentów pozbywa się z TVP największych gwiazd. Zwolnił już Beatę Tadlę, Hannę Lis, Piotra Kraśko. Teraz o swoją przyszłość w TVP martwi się prowadzący słynny teleturniej.

Mam nadzieję, że niezależność mojego programu jest przez władze TVP zauważana. Jeśli ktoś nagle uzna, że mu się to nie podoba i mój program spadnie z anteny, to będzie mi przykro. Wierzę, że we wrześniu podpiszemy jednak umowę. Na swoją pozycję, ciężko pracowałem dwadzieścia parę lat. I bardzo chciałbym, żeby ta praca została uszanowana- powiedział w rozmowie z "Faktem".