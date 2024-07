1 z 6

Ewa Wachowicz po raz pierwszy pokazała swoją córkę, 15-letnią Olę, która wystąpiła w roli jurorki w programie Top Chef! W półfinałowym odcinku show w rolę jurorów wcielą się bliscy gwiazd programu. Pojawi się więc m.in. żona szefa Amaro czy właśnie piękna córka Ewy Wachowicz. Jak poradzi sobie w roli oceniającej dania uczestników?

Ewa Wachowicz pokazała córkę!

Ewa Wachowicz do tej pory nie chciała pokazywać córki publicznie. Ponadto - rzadko kiedy o niej mówiła. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że jest to nastolatka, której show-biznes w ogóle nie interesuje. Chodzi do trzeciej klasy gimnazjum i chce skupiać się na nauce:

Ma swój własny, normalny świat. Ostatnio chłopak z równoległej klasy dowiedział się, że jestem jej mamą. "Mamo, on mi zrobił obciach, bo zaczął o tym przy wszystkich mówić" - mówiła Ewa Wachowicz.

Na szczęście Ewa Wachowicz w końcu postanowiła zaprezentować córkę światu. Czy Ola jest podobna do słynnej mamy? Zobaczcie zdjęcie ze środowego odcinka Top Chef, który już 27 kwietnia o godzinie 20:40 w Polsacie.

Zobaczcie zwiastun z córką Ewy Wachowicz.