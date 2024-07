1 z 12

Już dziś w TVP 2 zadebiutuje nowe show "Mów mi Mistrzu", które poprowadzą Antoni Królikowski oraz Aleksandra Nieśpielak. W pierwszym odcinku pojawią się 3 gwiazdy: Karol Strasburger, Andrzej Młynarczyk oraz Doda! Zobaczcie nasze zdjęcia z planu!

Doda na planie show Mów mi Mistrzu

O co chodzi w show? W programie gwiazdy udział w niezwykłej grze. W ciemnym pomieszczeniu, zwanym transformatorem, zostaną poddani szczególnej metamorfozie. Następnie – odpowiednio przebrani i ucharakteryzowani – wystąpią w scenkach odgrywanych przez profesjonalnych aktorów. Trudność polega na tym, że do momentu wyjścia na scenę nie wiedzą, jak wyglądają, jaką postać przyjdzie im zagrać, ani co obejmuje scenariusz. Na oczach publiczności przyjdzie się im zmierzyć z nieoczekiwanymi, często ekstremalnymi sytuacjami.

Kto wygra pierwszy odcinek? Zobaczcie zdjęcia!

