Już w sobotę rusza nowe polsatowskie show “SuperDzieciak”. Jednym z jurorów programu jest ulubieniec polskich nastolatek, Dawid Kwiatkowski. Do programu zgłosiły się tysiące osób, które chcą zaprezentować przed jury swój talent i zdobyć popularność. Dawid Kwiatkowski jest jednym z najbardziej znanych polskich wokalistów, czy popularność jest dla niego ważna?

„Nie, to mnie nie jara. Nie szukam na siłę popularności, nie rozpaczam gdy nikt mnie nie rozpozna w galerii handlowej. Ale mam szacunek do fanów, bo dzięki nim mogę robić to co chcę” - powiedział Dawid w wywiadzie dla “Flesza”