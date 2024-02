Waldemar z "Rolnik szuka żony" po raz kolejny zdecydował się odpowiedzieć na serię pytań od internautów. Nietrudno się domyślić, że większość z nich dotyczyła relacji rolnika z Dorotą. Para nadal jest razem? Waldemar z "Rolnika" zabrał głos w sprawie imprezy karnawałowej, na której bawił się doskonale, ale nie było z nim partnerki. Wcześniej do tego tematu odniosła się Dorota, a teraz Waldemar zdradził, co się tak naprawdę wydarzyło, że spędzili ten czas oddzielnie.

Waldemar z "Rolnika" tłumaczy, czemu imprezuje bez Doroty

10. edycja "Rolnik szuka żony" zakończyła się jakiś czas temu, ale Waldemar nie daje o sobie zapomnieć fanom programu i od czasu do czasu organizuje popularne Q&A, podczas których zdradza, co dzieje się w jego życiu i jak obecnie wygląda relacja z Dorotą. Para w finale wywołała spore emocje, ogłaszając, że są parą i budują związek mimo dzielącej ich odległości. Ostatnio ogromne kontrowersje w sieci wzbudziło samotne wyjście Waldemara na imprezę karnawałową. Dorota już wcześniej zabrała głos, a teraz to Waldemar wyjaśnia, co tak naprawdę się stało, że pojawił się sam, choć na brak towarzystwa nie mógł narzekać.

Dorotki nie było ze mną z powodów zdrowotno-rodzinnych. Zaznaczam to jedyne rzetelne źródło i prawdziwa przyczyna napisał Waldemar z 'Rolnika'

Waldemar w Q&A przyznał też, że nadal jest w związku z Dorotą, choć wielu hejterów nie życzy im dobrze. Co więcej, para ma też wspólne plany zamieszkania razem, o czym rolnik informował już wcześniej, podając nawet wrześniową datę. Teraz Waldemar potwierdził, że są nadal razem i po raz pierwszy, odpowiadając na pytanie nie przebierał w słowach:

Wielu hejterów nam tego życzy, ale zdziwię tych pasożytów. Nie liczcie na to

Waldemar już podczas udziału w programie "Rolnik szuka żony" nie ukrywał, że kocha taniec i jest to jego wielka pasja. Nic w tym dziwnego, że rolnik korzysta z okazji, aby wybrać się na imprezę taneczną i uwielbia królować na parkiecie. Tylko spójrzcie na te kadry i uśmiech na twarzy Waldemara. Widać, że uwielbia tańczyć, a Dorota w pełni to rozumie.

