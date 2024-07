Magdalena Boczarska była gościem w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie promowała film o Michalinie Wisłockiej: "Sztuka kochania". Jednak aktorka nie uciekła od pytań o związek z Tomaszem Karolakiem. Niby pół żartem pół serio, ale Wojewódzki cały czas wspominał o Karolaku. Aktorka nie reagowała. W końcu na jedno z pytań o związek Boczarskiej i Karolaka uzyskał odpowiedź - co było w aktorze, że chciała z nim być?

A jak zareagowała na łóżkowe pytania dotyczące Mateusza Banasiuka, z którym jest obecnie związana?

Dalej rozmowa toczyła się o wybranych częściach ciała aktorki. Boczarska ucieszyła się z komplementu Kuby, że ma świetne pośladki. Zdradziła, że nad nimi pracuje, aby takie były i że też słyszy pochwały na ich temat ze strony swojego partnera. Jednak przy kręceniu "Sztuki kochania" panował pewien dyskomfort w ich związku, bo Magdalena musiała zapuszczać włosy pod pachami.

Śmiała się, że Mateusz Banasiuk patrzył jej wtedy więcej w oczy.

Magdalena Boczarska wyjaśniła też, dlaczego mężczyźni w seksie są ubożsi od kobiet. Bo brakuje im fantazji. Dlatego tak lubi sceny seksu z kobietami w filmach.

Dowiedzieliśmy się też, że według aktorki w Polsce brakuje słownictwa, żeby nieobraźliwie opisywać narządy płciowe. Magdalena Boczarska nawet wyliczyła to, jak kojarzą się jej nazwy żeńskich narządów.

Cipa to obraźliwa, wagina to smutek i wstyd, szparka, muszelka to dziecinne, a cipka to mała dziewczynka. Ale ja w sumie używam słowa cipka - wyznała aktorka.