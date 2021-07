"Love Island": Fani miażdżą Arsena po rozstaniu z Angelą: "Może już wystarczy tej kompromitacji?" 

Nowy wpis Arsena odnosi się do rozstania z Angelą? Fani są oburzeni tym, co napisał! "Pewnie następne będzie zdjęcie z Oliwią"

Arsen i Angela z "Love Island" rozstali się nagle i to w momencie, gdy wydawało się, że wszystko między nimi jak najlepiej się układa. Para nie chwaliła się bardzo swoją miłością, od czasu do czasu publikowali wspólne zdjęcia, bądź chwalili się wspólnym wyjazdem. Nic więc nie wskazywało na to, że ich związek zbliża się ku końcowi. Okazało się, że decyzję w tej kwestii podjął sam Arsen, który postanowił jako pierwszy opublikować oświadczenie o rozstaniu. Gdyby nie to, że mężczyzna chwilę później ogłosił swój związek z inną i wyjechał z nią na wakacje, być może nigdy nie poznalibyśmy kulisów tego rozstania. Jednak poirytowana Angela postanowiła je ujawnić i w ten sposób uruchomiła niemały hejt na mężczyznę. Najnowsze zdjęcie Arsena stało się więc idealną okazją do tego, by fani powiedzieli, co myślą o jego zachowaniu. Uczestnik sprowokował ich dodatkowo, dodając zaskakujący cytat.

"Love Island": Arsen w ogniu krytyki po rozstaniu z Angelą

Angela przyznała, że Arsen nie był w związku z nią do końca szczery. Dziewczyna opowiedziała, że jeszcze kilka dni przed zerwaniem, Arsen zapewniał ją o płomiennym uczuciu. Tym większym więc było dla niej zaskoczeniem, gdy mężczyzna zakończył związek i wybrał się na wakacje z Oliwią z "Love Island 2". Oczywiście, Angela przedstawiła tylko swój punkt widzenia, do którego Arsen się nie odniósł. Jednak informacje, że jest już z inną i że sam, jak mówi Angela "miał kłopoty ze szczerością" mocno poirytowało fanów. Pod zdjęciami publikowanymi od momentu zerwania z Angelą, uczestnik wyłączył komentarze. Teraz jednak opublikował cytat i dał w końcu fanom możliwość komentowania:

Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc cudzym życiem. Nie wpadajcie w pułapkę dogmatów, żyjąc poglądami innych ludzi. Nie pozwólcie, żeby hałas cudzych opinii zagłuszył wasz własny wewnętrzny głos. I najważniejsze – miejcie odwagę kierować się sercem i intuicją.

~ Steve Jobs

Cytat chyba jeszcze bardziej dolał oliwy do ognia, bo fani byli bardzo krytyczni w swoich osądach:

Szkoda, że nie potrafisz się normalnie odnieść do tego co się stało i napisać czegoś swoimi słowami tylko dajesz jakieś cytaty, które kompletnie nie pasują... Robisz jeszcze większe zamieszanie, zamiast tego unikać. Pewnie następne będzie zdjęcie z Oliwią 😂 Niezły cytat, ale może już wystarczy tej kompromitacji 😒 Trochę dziwnie to brzmi w obecnej sytuacji, jak się zachowałeś wobec Angeli… Wierzę, że wszystko do ciebie wróci za zdwojoną siłą. I kobieta, na której będzie ci naprawdę zależało zrobi ci takie świństwo jak ty innym dziewczynom 👏 Nikt nikogo nie zmusza do związku, ale tak się po prostu nie postępuje. Serce by mi pękło gdyby mój facet tak postąpił jak ty wobec Angeli. Ona jeszcze prosi, żeby was nie hejtować. Przeprosiliście ją, chociaż, bo nikt nie uwierzy, że nie zaczęliście jeszcze w trakcie gdy byłeś z Angelą. Myślę, że wypadałoby - zauważają fani.

Nie wszyscy jednak są aż tak pewni negatywnej oceny Arsena. W końcu internauci poznali punkt widzenia tylko jednej strony! Wiele osób zauważa, że Arsen wcale nie musi być taki, jak przedstawiła go Angela, a jego brak odpowiedzi nie jest przyznaniem się do winy, tylko nieupublicznianiem prywatnych spraw:

Prymitywne są wasze komentarze, nie znacie drugiej strony, nie wiecie, jak dokładnie było, a potraficie na kogoś tak jechać. To jest ich sprawa i to są ich prywatne sprawy, nikt nie musi wam się z niczego tłumaczyć i takich rzeczy w ogóle nie powinno się wyciągać na forum publicznym, więc moim zdaniem to z Angelą coś jest nie tak Pamiętajcie ze każdy kij ma dwa końce i zawsze są dwie strony… i po co to wszystko roztrząsać w internecie i od razu oczywiście lepiej komuś nawrzucać…😂😂😂 Niektórzy wolą swoje prywatne sprawy załatwiać prywatnie, a nie dawać show pod publikę jak ta „święta Angela”. Każdy kij ma dwa końce ;) Nie popieram tego co Arsen zrobił, ale ludzie skąd tyle nienawiści?? Aż strach czytać te komentarze - komentuje inne osoby.

Choć po trzeciej edycji rozstała się Ania z Czarkiem czy Stella z Piotrem, którzy tworzyli przecież bardzo kontrowersyjny związek, to jednak żadne rozstanie nie odbiło się takim echem jak Angeli i Arsena. Widzowie nie mogą wybaczyć Arsenowi, że mógł tak potrakować Angelę. Teraz jest im żal, ale warto przypomnieć, że w trakcie programu wcale nie wierzyli w tę parę, a nawet nie raz wypominali Arsenowi jego pocałunek w Casa Amor!

Arsen publikując swoje zdjęcie z cytatem mówiącym o "odważnym słuchaniu serca i intuicji" jeszcze bardziej poruszył internautów, którzy nie szczędzili mu krytyki za jego "nieszczerość". Fani jednak przypominają, że internauci nie poznali jeszcze punktu widzenia Arsena.

Według Angeli, Arsen wybrał się na wakacje do Portugalii w towarzystwie Oliwii z "Love Island 2". Widzowie dobrze pamiętają uczestniczkę, która w programie niestety miłości nie znalazła. Czy Arsena i Oliwię połączyło już prawdziwe uczucie? Uczestnik opublikował kilka zdjęć wyjazdu, jednak jeszcze nie zdecydował się na post z Oliwią.

arsen_l7/Instagram

Angela była wściekła na Arsena i to właśnie dlatego postanowiła powiedzieć fanom, jak tak naprawdę wyglądało ich rozstanie:

On mi w sobotę wyznał miłość, jak to on mnie wielce nie kocha i w ogóle całego mojego życia , psa itd. Ale moje serce i rozum mówiły mi co innego, i chcąc trochę to rozstanie czułam ze coś będzie z tego nie tak. Minęło niespełna 5 dni i Arsen pojechał na wakacje już z inną dziewczyną. Tu chodzi przede wszystkim o jakiś szacunek. Wydawało mi się, że byliśmy dla siebie ważni, on dla mnie był. Po prostu tak się nie robi - mówiła rozemocjonowana Angela.