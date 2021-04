"Love Island 3": Stella czuła, że Piotr nią steruje?! Dziewczyna odpowiedziała na falę krytyki, która spadła na jej partnera . "Jest dominujący..."

Stella i Piotr z 3. edycji "Love Island" po powrocie do Polski, zaczęli snuć wspólne plany na przyszłość i wygląda na to, że układa im się naprawdę dobrze. Jednak w programie mieli swoje wzloty i upadki. Początkowo byli uznawani za faworytów do wygrania show, ale w pewnym momencie na Piotra spadła lawina krytyki za jego zachowanie w stosunku do swojej partnerki. Teraz Stella w wywiadzie dla jednego portali zdecydowała się odpowiedzieć na negatywne komentarze internautów. Czy rzeczywiście czuła, że jej partner nią sterował?

Love Island 3: Stella odpowiada na krytyczne komentarze na temat zachowania Piotra

Stella i Piotr dotarli do finałowego tygodnia 3. edycji "Love Island" i chociaż ostatecznie nie udało im się dostać do najlepszej trójki, są szczęśliwi, że w programie spotkali siebie. Teraz zaczynają wspólne życie i najwyraźniej myślą o sobie bardzo poważnie. Już wkrótce Stella ma przeprowadzić się do Warszawy, gdzie oczywiście zamieszka razem z Piotrem! Wielu fanów show trzyma za nich kciuki i mocno im kibicuje.

Jednak nadal są też tacy, którzy powątpiewają, że Stelli i Piotrowi uda się stworzyć szczęśliwy związek na długie lata. Wszystko przez niektóre zachowania Piotra w stosunku do Stellu, które mogliśmy zobaczyć w programie. Fani show stwierdzili, że chłopak totalnie zdominował swoją partnerkę, a co więcej, pojawiły się nawet zarzuty, że zachowuje się toksycznie. Widzowie nawet liczyli, że Stella zmieni parę i będzie z Cezarym, ale jak wiadomo, tak się nie stało.

A co o tym wszystkim myśli sama Stella? Ostatnio w wywiadzie dla portalu Pomponik.pl wyjawiła, czy rzeczywiście czuje się sterowana przez Piotra!

Nie steruje mną. Po prostu ja uwielbiam go słuchać, to jest miód na moje uszy. Jest dominujący - to fakt, stanowczy i konkretny, ale ja lubię takich facetów, więc w niczym mi to nie przeszkadza. Ja też próbuję się trochę buntować, on to widzi i chyba mu się to podoba, więc jest docieranko - powiedziała Stella w rozmowie z dziennikarzem Pomponika.

Chociaż widzowie twierdzili inaczej, to jednak wygląda na to, że sama Stella nie zauważyła w zachowaniu Piotra nic niepokojącego i jest z nim bardzo szczęśliwa. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć tej parze wszystkiego dobrego na wspólnej drodze życia!

Instagram

