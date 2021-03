"Love Island 3": Arsen i Natalia będą razem?! Po ich namiętnym pocałunku fani grzmią: "Będzie żałował. Moje zażenowanie sięgnęło zenitu"

W 3. edycji "Love Island" dzieje się naprawdę dużo - widzowie z pewnością nie mogą narzekać na brak emocji. W minionym odcinku byliśmy świadkami namiętnego pocałunku Natalii i Arsena, którzy wręcz nie mogli się od siebie odkleić. Wygląda na to, że Arsen nie zamierza tracić czasu w Casa Amor i szybko zapomniał, że na Wyspie Miłości czeka na niego Angela. Fani show są przekonani, że Arsen na pewno porzuci Angelę dla Natalii i będzie gorzko żałował swojej decyzji.

"Love Island": Arsen rzuci Angelę dla Natalii?

Arsen niedawno dołączył do "Love Island", ale już zdążył nieźle namieszać w show. Najpierw był w parze z Anią, jednak do gustu przypadła mu również Angela. Podczas ostatniego przeparowania chłopak bez chwili zawahania wybrał piękną blondynkę na swoją nową partnerkę i wszystko wskazywało na to, że czeka ich sielanka. Niestety ich radość nie trwała długo, bo już następnego dnia rano panowie wyjechali do Casa Amor.

Podczas gdy inni panowie jak dotąd są wierni swoim kobietom, Arsen najwyraźniej zapomniał, że na Wyspie Miłości ktoś na niego czeka. Angela tęskni za swoim partnerem i nie rozgląda się za innymi mężczyznami, za to Arsen już zdążył zaliczyć namiętny pocałunek z Natalią! Chociaż było to jedynie zadanie, które musieli wykonać, to jednak Arsen i Natalia wręcz nie mogli się od siebie odkleić!

Zachowanie Arsena mocno nie spodobało się fanom show, którzy na bieżąco komentują sytuację w programie, na oficjalnym Instagramie "Love Island". Widzom żal jest Angeli i twierdzą, że jeśli Arsen zdecyduje się na związek z Natalią, to szybko będzie tego żałował.

- Arsen😥😥😥 nieeeeeee. To przegięcie... młody inteligentny z pasją i sukcesami, wjechałeś do programu jak książę z bajki na białym koniu, a okazujesz się zwykła żabą 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸 w 3 sekundy mogłeś wykonać zadanie, a nie całować się 30 sekund i domagać jeszcze - Moje zażenowanie sięgnęło zenitu 🙉 - Biedna Angela nie szuka nikogo z nadzieją, że Arsen będzie wierny - Arsen niestety porażka - Ta Natalia to masakra, ledwo jej oczy widać. Arsen będzie żałował - piszą fani show.

A Wy, co myślicie o całej sytuacji? Myślicie, że to spowoduje, że Arsen porzuci Angelę dla Natalii?

