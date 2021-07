"Love Island": Arsen zamienił Angelę na Oliwię?! Szokujące oświadczenie Angeli 

Angela z "Love Island" wydała rozpaczliwe oświadczenie, w którym rozlicza się z Arsenem po rozstaniu. Początkowo oboje napisali, że bardzo im przykro z powodu zakończenia relacji. Uczestnik nie był zbyt wylewny, za to Angela początkowo deklarowała:

Nie żywimy do siebie urazy, mamy kontakt, szanujemy się i mamy nadzieję, że podamy sobie pomocną dłoń w potrzebie

Jednak okazało się, że w ich przypadku trudno robić dobrą minę do złej gry. Angela z "Love Island" pękła i ujawniła prawdę o Arsenie. Okazuje się, że zaledwie pięć dni po rozstaniu sportowiec spędza wakacje z gwiazdą 2. edycji. W dodatku, w momencie, gdy szedł do programu w dalszym ciągu był w związku i spotykał się z byłą dziewczyną:

Nagrywam to z poczuciem zranienia, zaszokowania, jest mi zajebiście przykro, jest mi bardzo źle - mówi załamana Angela na Instastories.

Poznajcie szczegóły.

"Love Island": Angela miażdży Arsena po rozstaniu

Angela i Arsen poznali się na planie 3. edycji "Love Island". Widzowie od początku byli sceptycznie nastawieni, co do trwałości tego uczucia, szczególnie, że Arsen już podczas eksperymentu "Casa Amor" zabawił się uczuciami Angeli i pod jej nieobecność całował się z nową uczestniczką. Ostatecznie po powrocie do willi Angela i Arsen wrócili do siebie i udało im się dotrzeć aż do półfinału. Wydawać by się mogło, że to prawdziwa miłość, a Angela poznała nawet rodzinę Arsena, jednak w miniony weekend para poinformowała o swoim rozstaniu... Początkowo oboje lakonicznie skomentowali swoją decyzję, nie chcąc dzielić się szczegółami. Do dzisiaj... Skrzywdzona Angela postanowiła jeszcze raz zabrać głos i zdecydowała się na szokujące wyznanie o Arsenie:

Nagrywam to z poczuciem zranienia, zaszokowania, jest mi zajebiście przykro, jest mi bardzo źle ale czuję... Powinnam wam o tym powiedzieć, bo was szanuję w przeciwieństwie do co niektórych. Tak jak was poinformowałam w zeszły weekend rozstaliśmy się z Arsenem.

Arsen i Oliwia z "Love Island" są parą?! Angela jest załamana

W dalszej części wypowiedzi przyznała, że jest zszokowana, że Arsen zaledwie 5 dni po rozstaniu wybrał się na wakacje z inną dziewczyną:

On mi w sobotę wyznał miłość, jak to on mnie wielce nie kocha i w ogóle całego mojego życia , psa itd. Ale moje serce i rozum mówiły mi co innego, i chcąc trochę to rozstanie czułam ze coś będzie z tego nie tak. Minęło niespełna 5 dni i Arsen pojechał na wakacje już z inną dziewczyną. Tu chodzi przede wszystkim o jakiś szacunek. Wydawało mi się, że byliśmy dla siebie ważni, on dla mnie był. Po prostu tak się nie robi.

Angela twierdzi, że nową dziewczyną Arsena jest... Oliwia z 2. edycji. Załamana i bezradna Angela postanowiła ostrzec Oliwię przed Arsenem:

To jest jakaś dziewczyna z 2. edycji Love Island, Oliwka bodajże. Ja personalnie jej nie znam, nie mam nic do niej. Ale Oliwka jakbyś to oglądała to mogę ci dać taką radę, żebyś nie lokowała tak swoich uczuć, bo nie warto. Po tym programie tyle ludzi do mnie pisało "Angela otwórz oczy, zobacz co on zrobił w tym Casa Amor", że mi to nie zapaliło żadnej lampki... Ja cały czas to tak wypierałam: "to tylko program, to było chyba na niby" itd. Dostawałam też tyle przeróżnych wiadomości...

Angela przyznała, że żałuje, że nie posłuchała sugestii widzów, którzy byli źli na Arsena za jego zachowanie z Casa Amor, gdzie po raz pierwszy zawiódł uczestniczkę:

Zaczęłam ten temat to już dokończę. Jest mi głupio, że nie uwierzyłam, a faktycznie to był jego pierwszy taki popis w Casa Amor i mogłam się już spodziewać co to za typ.

Angela z "Love Island" przyznała, że nie ma sobie nic do zarzucenia w kwestiach rozstania, ponieważ robiła co mogła, aby przypodobać się ukochanemu:

Ja go naprawdę tak wspierałam... I byłam na tych jego zawodach, bo były dla niego bardzo ważne, mimo że się tym nie interesuje. Chciałam, żeby było mu miło i na urodzinach jego mamy, a on musiał naprawdę nagadać takie rzeczy na mój temat... Jestem święcie przekonana, że on będzie wymyślał teraz jakieś historie, że będzie odwracał kota ogonem.

Przyznała, że związek z Arsenem był trudny, ponieważ uczestnik nie darzył jej zaufaniem i bał się zdrady:

Najgorsze z tego wszystkiego było to, że on oceniał ludzi własną miarą, nawet jak poszłam na jakaś imprezę z moimi koleżankami to zaraz było, że na pewno kogoś poznałam, że na pewno się tam coś wydarzyło itd. Ja mu cały czas mówiłam: "Arsen, widzisz w ludziach to co masz w sobie. Jeżeli ty jesteś nie w porządku to siłą rzeczy będziesz widział to w innych".

Arsen z "Love Island" miał dziewczynę w tracie kręcenia programu

Angela wyznała również, że Arsen jadąc do "Love Island" miał niezakończony związek z dziewczyną, z którą spotykał się nawet w czasie, w którym był już z Angelą:

Wiecie co jeszcze w tym wszystkim jest najgorsze? No nie wiedziałam o tym, jak on jechał do programu to miał dziewczynę i spotkał się z nią jak mieszkali razem i też z tego miejsca chciałabym cię przeprosić droga dziewczyno. Przepraszam, nie wiedziałam o tym. On po czasie mi nawinął ten temat ale tak to przedstawił, jakby był kwintesencją wszystkich cnót na świecie, jakby to nie miało żadnego znaczenia.

Angela dodała również, że miała żal do internautów, którzy oceniali ich związek zaraz po tym, gdy pojawiła się wiadomość o ich rozstaniu i to na niej zdecydowali się skupić krytykę:

Trudno jest jak jest. Później to mi ludzie pisali w komentarzach "Dobrze że ją zostawiłeś, ona się do niczego nie nadaje". Ludzie, którzy mnie nawet nie znają, którzy nie widzą jak jest piszą takie rzeczy i jak sobie teraz pomyślę, że gdzieś tam był takie teksty , że on musi odreagować... Boże po co tak mydlić ludziom oczy i robić po prostu z obserwatorów debili. Ja nie kumam tego po prostu, może się nie nadaje, do tego internetowego i instagramowego świata. Cenię sobie takie podstawowe wartości w ludziach, jak szczerość, autentyczność w tym co robią, nie wiem, ciężko jest trafić na takich ludzi po prostu... Czy do przyjaźni, czy do związku. Jest mi źle, jest mi ciężko, jest mi niefajnie.

Zrobiło się naprawdę gorąco... Myślicie, że Arsen odpowie na zarzuty Angeli?