Oliwia i Arsen z "Love Island" reagują na pretensje Angeli! Potwierdzili swój związek?! 

Angela i Arsen z "Love Island" ogłosili rozstanie. Początkowo deklarowali, że pozostają w przyjaznych stosunkach i wciąż mogą na siebie liczyć. Przynajmniej do wczoraj, kiedy to Angela poruszona faktem, że Arsen pięć dni po rozstaniu wyjechał na wakacje z Oliwią z 2. edycji, wydała emocjonalne oświadczenie:

Trochę miarka się przebrała. Nie jestem jakimś popychadłem - mówiła poruszona.

Jak Arsen i Oliwia zareagowali na wypowiedź Angeli? Faktycznie pojechali na wspólne wakacje i łączy ich coś więcej?

"Love Island": Arsen po rozstaniu z Angelą na wakacjach z Oliwią

Angela Dańczak i Arsen Śliwiński z "Love Island" wyszli jako para, chociaż w programie nie byli ulubieńcami widzów. Internauci nie dawali szans temu związkowi m. in. z powodu tego, co wydarzyło się w Casa Amor. Arsen pomimo związku z Angelą, pocałował nową uczestniczkę, ostatecznie wybierając jednak Angelę. Para odpadła tuż przed półfinałem, ale jako pierwsi oficjalnie potwierdzili swój związek po programie. Angela i Arsen swoją relacją przekonali do siebie fanów, a ich związek naprawdę dobrze rokował. Uczestniczka "Love Island" poznała nawet rodzinę ukochanego, dlatego szokiem dla wszystkich była informacja, że jednak się rozstają.

Początkowo Angela i Arsen deklarowali, że rozstali się w przyjaznych stosunkach. Jednak Angela w końcu zabrała głos i opowiedziała o powodach rozstania. Punktem zapalnym do emocjonalnego oświadczenia był fakt, że Arsen prawdopodobnie spędza wakacje z Oliwią z "Love Island 2" i to zaledwie pięć dni po rozstaniu:

To jest jakaś dziewczyna z 2. edycji Love Island, Oliwka bodajże. Ja personalnie jej nie znam, nie mam nic do niej. Ale Oliwka jakbyś to oglądała to mogę ci dać taką radę, żebyś nie lokowała tak swoich uczuć, bo nie warto - mówiła na Instastories

Przy okazji wyznała, że Arsen, idąc do programu wciąż był w związku z inną dziewczyną o czym początkowo nie miała pojęcia. Dodała także, że uczestnik był chorobliwie zazdrosny o jej wyjścia z koleżankami i posądzał ją o ewentualne zdrady. Jak na razie ani Arsen ani Oliwia z "Love Island" nie zabrali głosu w aferze, oboje jednak ograniczyli możliwość komentowania na swoich profilach, co jak na razie jest ich jedyną reakcją. Niedługo po opublikowaniu oświadczenia na temat Arsena, Angela zaapelowała do internautów o kulturę słowa i nie pozostawianie obraźliwych komentarzy w kierunku swojego ex i Oliwii.

Co w tym czasie robią Arsen i Oliwia z "Love Island"? To właśnie ich zdjęcia z Instagrama z oznaczoną tą samą lokalizacją dały internautom i samej Angeli do myślenia, że coś jest na rzeczy. Arsen konsekwentnie publikuje nagrania z rajskich wakacji póki co, nie odnosząc się do afery.

A Oliwia? Oliwia Knapek, która niedawno spełniła swoje marzenie o operacji biustu, eksponuje swoją nową figurę w stroju kąpielowym. W końcu wakacje to idealny moment. Czy Arsen i Oliwia z "Love Island" zdecydują się oficjalnie zabrać głos w sprawie?



Angela z "Love Island" opublikowała wczoraj poruszające wideo, w którym opowiedziała o rozpadzie związku z Arsenem. Przyznała również, że ma do niego żal, że pojechał na wakacje z inną kobietą zaledwie dwa dni po rozstaniu z nią.

Czy Arsen z "Love Island" skomentuje głośne oświadczenie Angeli, w którym nawiązała do jego rzekomego nowego związku?