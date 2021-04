Widzowie "Love Island" mają dość Angeli i Arsena? Ostre komentarze: "Widziałam lepsze randki w Rolnik szuka żony"

Do decyzji widzów będzie należało, kto odpadnie na ostatniej prostej w programie "Love Island". Pary są już dobrane, a ostatnie odcinki nie obfitują w większe emocje i burze uczuć. Widząc rozwijające się relacje, widzowie mają niełatwy orzech do zgryzienia. Kto odpadnie z programu? Kto ma najmniejsze szanse na miłość? Wystarczy przyjrzeć się komentarzom widzów, by być pewnym, w kogo wierzą najmniej. Angela i Arsen są najbardziej krytykowaną parą.

Angela i Arsen odpadną z "Love Island 3?

Angela i Arsen przetrwali próbę, jaką był eksperyment w "Casa Amor", choć nic nie wskazywało na to, że tak się stanie. Arsen w nowej willi miłości znalazł sobie towarzystwo i całkiem nieźle się bawił. Widzowie byli zaskoczeni, że postanowił pozostać przy Angeli, która w przeciwieństwie do swojego partnera, zalewała się łzami tęsknoty i bardzo czekała na powrót Arsena. Zdaje się jednak, że był to jedyny emocjonujący moment między tą parą. Wkrótce później, niemal w każdym odcinku, możemy patrzeć, jak się ciągle całują i wymieniają zdawkowe zdania. Widzowie nieszczególnie przepadają za tą parą i dają temu wyraz niemal po każdym odcinku. W ostatnim Angela i Arsen wyszli z willi i udali się na randkę. Angela miała okazję oswoić się z wielką pasją swojego partnera i popływać razem z nim kajakami. Ich randka odbyła się na malowniczej hiszpańskiej plaży w bardzo romantycznych okolicznościach. Zakochani skwitowali jednak swoje spotkanie dość zdawkowo, co oczywiście nie umknęło widzom. Inni z kolei narzekali nie tyle na małomówność pary, co kompletną nudę:

Czy tylko ja mam dosyć tych ciągłych buziaków i zbliżeń kamery na to? I to slooow motion 🤮 Czy Angela umie mówić coś więcej niż „mega” i „no super”? Umie jeszcze mówić"milutko" i "słodziutko”🤦 Widziałam lepsze randki w "Rolnik szuka żony" 🤣 już nie mogę tego cmokania oglądać, 😂😂 Coś tam gada skoro tyle wiedzą o sobie z Adresem. Tylko telewizja tego nie pokazuje 🙈🙉 Angela ,,No cieszę się”, a Arsen ,,No spoko” jego entuzjazm na randkę niesamowity… Ich zasób słów mnie przytłacza. No mega... Daj buziaczka, daj buziaczka, daj buziaczka, gość odklejony jakiś, a Andżela jest nudna, że aż nie da się patrzeć na nich bo spać się chce 😂

Jeśli więc widzowie decydują, kto odpadnie w najbliższych odcinkach, wynik zdaje się być przesądzony... Też tak uważacie?

Randka Angeli i Arsena dość mocno znudziła widzów.

Mat. prasowe

Fani programu dostrzegają, że Angeli zależy na Arsenie dużo bardziej niż jemu na niej. Angela wciąż oczekuje, by Arsen zapewniał, że ich relacja jest udana i prowadzi do czegoś więcej...

Mat. prasowe

Arsen po 12 godzinach bycia w parze z Angelą udał się do "Casa Amor". Ani razu nie wspomniał tam, że tęskni za Angelą...