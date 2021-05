Ania i Czarek z 3. edycji "Love Island" właśnie poinformowali, że niestety nie są już razem. Tym samym potwierdziły się spekulacje fanów, którzy już od pewnego czasu podejrzewali, że związek tej dwójki się zakończył. Ania i Czarek przekazali swoją decyzję za pośrednictwem InstaStory. Co powiedzieli? Sprawdźcie szczegóły.

Ania i Cezary stworzyli ze sobą parę na kilka dni przed finałem 3. edycji "Love Island". Pomimo krótkiego stażu swojego związku, deklarowali, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Również po powrocie do Polski zapewniali, że to dopiero początek ich wspólnej przygody. Ale niestety, jak się właśnie okazało, ich relacja dobiegła już końca. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze spekulacje fanów na temat rozstania tej dwójki.

Przez ostatnie dni fani zasypywali Anię i Cezarego komentarzami, w których chcieli dowiedzieć się, dlaczego nie pokazują się razem i nie wspominają o sobie w swoich relacjach. Ania i Czarek nie odpowiadali na pytania od swoich wielbicieli, aż do niedzieli 9 maja. To właśnie wtedy ogłosili, że niestety nie są już razem. Byli partnerzy zdecydowali się spotkać i nagrać wspólne InstaStory.

- Po pierwsze chciałam zaznaczyć, że będąc w programie bardzo się do siebie zbliżyliśmy, ale życie po programie jest zupełnie inne i dużo weryfikuje. [...] No i chcieliśmy Wam powiedzieć, że po prostu nie jesteśmy razem. Zostajemy na stopie przyjacielskiej - powiedziała Ania przy udziale Czarka.

- Dużo ludzi się pyta, wypisuje pod zdjęciami i do nas na prywatne wiadomości co z nami, czy jesteśmy ze sobą, czy nie jesteśmy ze sobą. No i wydaje się nam, że powinniśmy Wam powiedzieć... - dodał Czarek.

Ania i Czarek zadeklarowali, że będą utrzymywać ze sobą kontakt i bardzo się lubią, jednak związek po prostu im nie wyszedł. Podziękowali również fanom, że tak bardzo trzymali za nich kciuki.

Wiem, że wielu z was na nas głosowało, dziękujemy za wszystkie głosy i za to, że wierzyliście, byliście z nami i przepraszamy, że was zawiedliśmy. Mamy nadzieję, że to zrozumiecie. I co? Lecimy dalej - dodali.