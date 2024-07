Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a każda jej przerwa na Instagramie wywołuje niepokój wśród obserwatorów rolniczki, która nie ukrywa, że otrzymuje mnóstwo wiadomości z pytaniami czy wszystko dobrze. Teraz Anna Bardowska zdradziła powód swojej ostatniej nieobecności na Instagramie i nie ukrywa, że chodzi o jej zdrowie...

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" w ostatnim czasie skupia się na końcowym etapie remontu nowego domu przed przeprowadzką, która wstępnie została zaplanowana na listopad. Od kilku dni na profilu rolniczki nie pojawiały się nowe relacje i zdjęcia, co zaniepokoiło jej obserwatorów. Teraz Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała nowy kadr z budowy i nie ukrywa, że jest to dla niej wyjątkowo miłe, kiedy otrzymuje wiadomości z pytaniami, czy wszystko jest w porządku.

- To takie miłe, kiedy dostaję wiadomości od Was czy wszystko ok, bo długo mnie nie ma na Insta❤️. - napisała Anna Bardowska na Instagramie.